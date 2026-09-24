Bassil-Hezbollah : derrière la rupture affichée, les canaux restent ouverts et Berri garde une carte en main

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Les attaques publiques donnent l’image d’une relation arrivée au point de rupture. Gebran Bassil ne ménage plus le Hezbollah. Le parti, de son côté, ne traite plus le Courant patriotique libre comme le partenaire privilégié qu’il fut pendant les années de l’accord de Mar Mikhaël. Pourtant, derrière cette détérioration visible, les informations recueillies dans les milieux concernés décrivent une réalité plus nuancée : les communications ne seraient pas interrompues, une rupture définitive ne serait souhaitée par aucun des deux camps et une nouvelle formule de relation serait recherchée.

Il ne s’agirait surtout pas de ressusciter l’accord de Mar Mikhaël sous un autre nom. Le modèle qui avait organisé pendant des années l’alliance entre le Courant patriotique libre et le Hezbollah appartient à une autre période politique. Les rapports de force ont changé, les intérêts électoraux ont évolué et les désaccords accumulés rendent impossible un simple retour en arrière.

La question serait désormais beaucoup plus pragmatique : jusqu’où les deux camps peuvent-ils s’opposer sans transformer leur différend en rupture stratégique ?

Dans cette équation, Nabih Berri pourrait jouer un rôle. Des informations de coulisses lui attribuent la possibilité d’intervenir pour réduire la tension et rapprocher les positions. Ce rôle potentiel n’est pas anodin. Le président du Parlement entretient une relation structurelle avec le Hezbollah tout en disposant de canaux avec pratiquement toutes les forces politiques. Surtout, il partage avec le parti une préoccupation immédiate : empêcher que les tensions politiques et sociales ne débouchent sur une confrontation intérieure incontrôlable.

Mar Mikhaël ne peut plus être le point de départ

Pour mesurer la portée de la crise actuelle, il faut distinguer deux choses : la fin d’une alliance telle qu’elle a fonctionné pendant des années et la disparition de toute relation politique.

Les informations disponibles conduisent précisément à cette distinction.

La formule de Mar Mikhaël n’est plus considérée comme reproductible. Elle reposait sur un équilibre politique particulier, une complémentarité d’intérêts et une capacité des deux camps à présenter leurs divergences comme secondaires par rapport à leur partenariat stratégique.

Cet équilibre s’est progressivement défait.

Gebran Bassil a multiplié les critiques contre le Hezbollah et contre ses choix. Le Courant patriotique libre a cherché à reprendre une marge de manœuvre propre. Le Hezbollah, de son côté, n’a plus les mêmes raisons d’accorder au courant le statut de partenaire chrétien central qu’il occupait auparavant.

Les désaccords ne concernent plus un dossier isolé.

Ils touchent au fonctionnement de l’État, aux alliances intérieures, aux nominations, à la représentation politique, à la stratégie du Hezbollah et désormais à la question centrale des armes et de l’autorité de l’État.

Dans ces conditions, reconstruire l’ancien accord serait politiquement coûteux pour Bassil. Après avoir pris ses distances avec le Hezbollah, un retour spectaculaire à l’ancienne alliance fragiliserait le discours qu’il a développé auprès de son électorat.

Pour le Hezbollah également, les conditions ont changé. Le parti doit gérer les conséquences de la guerre, les pressions internationales, le débat sur ses armes et une relation profondément transformée avec l’État libanais. Il ne peut plus aborder son partenariat avec le Courant patriotique libre exactement comme avant.

Pourtant, aucun de ces éléments ne signifie que les deux camps aient intérêt à devenir des adversaires absolus.

La rupture totale coûterait cher aux deux camps

C’est ici que les informations de coulisses deviennent plus intéressantes que les déclarations publiques.

Malgré la violence de certaines prises de position, les communications seraient maintenues. Les deux parties continueraient à considérer qu’une rupture complète pourrait leur coûter davantage qu’une relation froide et négociée.

Pour Bassil, le calcul est d’abord politique.

Une opposition totale au Hezbollah le placerait dans une compétition directe avec les forces chrétiennes qui ont construit depuis longtemps leur positionnement autour de cette confrontation. Le Courant patriotique libre devrait alors convaincre qu’il représente une alternative distincte sans simplement rejoindre un camp déjà structuré.

Maintenir un canal avec le Hezbollah lui laisse davantage de possibilités.

Bassil peut critiquer le parti tout en conservant une capacité de négociation sur certains dossiers. Il peut également préserver une position intermédiaire qui lui permet de dialoguer avec plusieurs camps.

Pour le Hezbollah, la question est différente.

Même affaiblie, la relation avec le Courant patriotique libre a longtemps permis au parti d’éviter que son système d’alliances soit réduit à son environnement chiite et à quelques partenaires traditionnels. Une rupture définitive avec Bassil aurait donc une portée symbolique autant que politique.

Elle confirmerait l’effondrement de l’une des principales alliances transcommunautaires construites par le Hezbollah depuis 2006.

Le parti peut ne plus vouloir payer le prix de l’ancienne alliance. Cela ne signifie pas qu’il souhaite nécessairement transformer Bassil en ennemi.

Entre alliance et hostilité existe donc un espace politique beaucoup plus large. C’est dans cet espace que se dérouleraient actuellement les contacts.

Une nouvelle formule, mais sans nouveau « Mar Mikhaël »

Les informations recueillies évoquent la recherche d’une « nouvelle formule » pour organiser la relation.

La formulation est importante parce qu’elle exclut implicitement le retour au passé.

Cette nouvelle relation pourrait être beaucoup plus limitée. Elle reposerait moins sur un document politique global que sur la gestion ponctuelle des intérêts communs et des désaccords.

Autrement dit, les deux camps pourraient cesser d’être alliés au sens ancien tout en évitant de devenir adversaires sur tous les dossiers.

Cette transformation correspond d’ailleurs à la nouvelle réalité du système politique libanais.

Les alliances rigides sont devenues plus difficiles à maintenir. Les mêmes partis peuvent coopérer sur une nomination, s’affronter sur une décision gouvernementale puis se retrouver sur un autre dossier institutionnel.

Bassil et le Hezbollah pourraient évoluer vers ce modèle.

Le premier y gagnerait une autonomie politique plus grande. Le second conserverait un canal chrétien important sans devoir reconstruire l’intégralité de l’alliance précédente.

Mais une telle formule suppose de déterminer les lignes rouges de chacun.

La principale est désormais évidente : les armes du Hezbollah.

Les armes changent complètement la nature du différend

La relation entre les deux camps ne peut plus être analysée uniquement à travers les anciennes querelles sur les nominations ou les alliances électorales.

Le Liban est entré dans une phase où le monopole des armes par l’État se trouve au centre des discussions intérieures et internationales.

Cette évolution place Bassil devant une difficulté particulière.

Le Courant patriotique libre avait justifié pendant des années sa relation avec le Hezbollah à travers une lecture spécifique de la résistance, de la protection du Liban et de l’équilibre intérieur. Or le contexte militaire a profondément changé.

Israël continue ses opérations au Liban. Une partie du territoire reste au centre de tensions militaires. Les autorités libanaises insistent parallèlement sur le rôle de l’armée et sur l’exercice exclusif de l’autorité par l’État.

Bassil doit donc redéfinir sa position dans un paysage où les arguments de l’ancien partenariat ne fonctionnent plus de la même manière.

Le Hezbollah, lui, considère la question de ses armes comme existentielle. Il ne peut accepter qu’un partenaire ou ancien partenaire traite ce dossier comme une simple question administrative.

C’est probablement l’un des sujets sur lesquels une nouvelle entente globale serait la plus difficile.

Maintenir le dialogue devient dès lors plus réaliste que prétendre résoudre immédiatement le désaccord.

Berri, médiateur possible entre deux anciens partenaires

C’est dans cette configuration que le nom de Nabih Berri apparaît.

Les informations disponibles évoquent un possible rôle du président du Parlement dans la réduction des tensions entre Bassil et le Hezbollah.

Berri possède plusieurs avantages pour une telle mission.

Il n’est pas extérieur au camp du Hezbollah. Son mouvement Amal constitue le principal partenaire politique du parti dans l’environnement chiite. Toute médiation de sa part aurait donc un poids que ne posséderait pas un intermédiaire plus éloigné.

Mais Berri dispose également d’une longue expérience de négociation avec Bassil et le Courant patriotique libre, y compris dans des périodes de très forte tension.

Cela ne signifie pas qu’il existe aujourd’hui une médiation formelle disposant d’une feuille de route. Les informations disponibles ne permettent pas de l’affirmer.

Il s’agit plutôt d’une possibilité politique : si les deux camps décident qu’ils ont besoin d’un mécanisme pour réduire la tension, Berri apparaît comme l’un des rares acteurs capables de parler directement aux deux.

Son intérêt propre pousse également à éviter une rupture incontrôlée.

Le président du Parlement cherche à préserver des équilibres institutionnels dans une période où plusieurs fronts restent ouverts simultanément : Sud-Liban, négociations avec Israël, situation économique, débat sur les armes et tensions sociales.

Une confrontation politique supplémentaire entre le Hezbollah et une importante formation chrétienne compliquerait encore cette équation.

Le Hezbollah ne voudrait pas transformer la crise sociale en bataille de rue

La question de la rue permet également de mesurer les limites de l’affrontement.

Le Liban traverse une nouvelle phase de tension sociale. La hausse du coût de la vie, des carburants et des transports nourrit les appels à la mobilisation. Les syndicats préparent des mouvements de protestation et plusieurs secteurs évoquent la grève.

Dans ce contexte, certaines lectures politiques envisagent la possibilité que le Hezbollah cherche à utiliser la contestation sociale pour augmenter la pression sur le gouvernement.

Les informations recueillies dans d’autres milieux conduisent cependant à une lecture différente.

Le parti n’aurait actuellement aucun intérêt à transformer son opposition politique en confrontation de rue ouverte. La position attribuée à Nabih Berri va dans le même sens : éviter que la crise sociale soit absorbée par une bataille politique susceptible d’échapper à ses initiateurs.

Cette prudence s’explique par le contexte.

Le Hezbollah doit déjà gérer une pression militaire extérieure considérable. Une confrontation intérieure lui imposerait un second front, cette fois politique et communautaire.

Elle pourrait également renforcer les arguments de ceux qui présentent ses armes comme une menace pour l’équilibre interne.

Le parti peut donc avoir intérêt à soutenir des revendications sociales ou à critiquer la politique gouvernementale sans chercher à provoquer l’effondrement du gouvernement par la rue.

Cette distinction est essentielle pour comprendre sa relation avec Bassil.

Les deux camps peuvent durcir leur discours tout en conservant des limites qu’ils ne souhaitent pas franchir.

Bassil doit préserver sa différence sans fermer toutes les portes

La difficulté est particulièrement grande pour le chef du Courant patriotique libre.

Une réconciliation trop visible avec le Hezbollah risquerait de brouiller le repositionnement entrepris au cours des dernières années.

Mais une rupture totale comporte elle aussi des risques.

Bassil doit préserver une identité politique distincte des autres partis chrétiens. Il ne peut simplement adopter toutes leurs positions sans perdre une partie de ce qui fait la spécificité de son courant.

Le maintien d’un dialogue avec le Hezbollah lui permet précisément de conserver cette différence.

Il peut dire qu’il s’oppose au parti sur les armes, sur certaines décisions et sur la gestion de l’État, tout en défendant l’idée que les grandes crises libanaises doivent être réglées par la négociation intérieure plutôt que par l’affrontement.

Cette position peut également lui servir dans les dossiers institutionnels futurs.

Au Liban, les relations entre partis ne sont jamais uniquement idéologiques. Elles concernent aussi les nominations, les lois, les majorités parlementaires et la formation des gouvernements.

Rompre tous les canaux signifie renoncer à une capacité de négociation.

Bassil connaît le coût d’une telle décision.

Le Hezbollah doit décider ce qu’il attend encore de son ancien partenaire

Le calcul du Hezbollah est tout aussi complexe.

Le parti peut considérer que Bassil est devenu un partenaire trop critique et trop imprévisible pour retrouver le niveau de confiance passé.

Mais il doit également se demander quelle alternative politique lui serait offerte par une rupture complète.

Le Hezbollah dispose de partenaires solides. Pourtant, la question de ses relations avec les forces chrétiennes reste importante dans le système libanais.

Une relation fonctionnelle avec le Courant patriotique libre conserve donc une utilité, même si elle n’a plus la profondeur stratégique d’autrefois.

La nouvelle formule pourrait précisément reconnaître cette réalité.

Plus d’alliance générale. Plus de garantie politique réciproque sur tous les dossiers. Plus de prétention à présenter les deux partis comme un même axe.

Mais des communications maintenues, des compromis ponctuels et la possibilité de négocier lorsque leurs intérêts convergent.

Cette évolution constituerait moins une réconciliation qu’une gestion organisée du divorce.

Les élections donneront la véritable mesure du rapprochement

Le test le plus concret viendra probablement des échéances politiques et électorales.

Les discours peuvent être modérés ou durcis selon les circonstances. Les alliances électorales, elles, obligent les partis à faire des choix beaucoup plus précis.

La question sera de savoir si le Hezbollah et le Courant patriotique libre peuvent encore trouver des intérêts communs dans certaines circonscriptions ou si leur séparation devient complète jusque dans les urnes.

Les documents disponibles ne permettent pas encore de décrire une carte électorale négociée entre eux.

Il serait donc prématuré de parler d’une reconstitution d’alliance.

En revanche, le maintien des communications donne aux deux camps la possibilité de discuter lorsque les calculs locaux l’exigent.

C’est peut-être là que se trouve la véritable signification des contacts actuels.

Il ne s’agit plus de reconstruire le grand compromis politique de 2006. Il s’agit de déterminer, dossier après dossier, ce qu’il reste d’une relation qui a structuré la politique libanaise pendant près de deux décennies.

Les déclarations publiques racontent une séparation. Les informations de coulisses montrent que la porte n’est pas fermée.

Entre les deux se dessine une relation beaucoup moins spectaculaire que Mar Mikhaël, mais peut-être plus adaptée à la période actuelle : deux formations qui ne se font plus confiance comme auparavant, qui ne partagent plus une stratégie commune, mais qui savent aussi qu’une rupture totale leur enlèverait une marge de manœuvre dont aucune ne semble encore prête à se priver.

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