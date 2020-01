Lors de la cérémonie de passation qui s’est déroulée ce lundi au Palais Boustros en présence de son prédécesseur Gébran Bassil, le nouveau ministre des AF, Nassif Hitti a estimé nécessaire le renforcement des relations entre le Liban, ses pays amis et notamment avec les Pays Arabes afin d’assurer la stabilité et le soutien du Pays des Cèdres face à la situation qu’il traverse.

Les petits pays ont toujours besoin d’une politique étrangère active et d’avoir une forte présence dans les forums régionaux et internationaux, car cette présence active a un impact sur la sûreté et la sécurité aux niveaux régional et international.

(…)

Face aux risques et aux défis dans lesquels nous vivons aujourd’hui, nous devons prendre des mesures actives pour renforcer nos liens avec les grandes puissances, les États arabes frères et les pays amis ainsi qu’avec les organisations internationales et régionales compétentes afin de garantir un soutien au Liban.

Nassif Hitti

