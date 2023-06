En dépit de la présence de 128 députés, le scrutin organisé ce mercredi 14 juin a été marqué par un échec à élire un nouveau président de la république.

Ainsi, l’ancien ministre des finances Jihad Azour a obtenu 59 voix, Sleiman Franjieh 51 voix et 6 Ziad Baroud voix et le commandant de l’armée libanaise, le général Joseph Aoun, 1 voix. Ces 2 derniers pourraient apparaitre comme des alternatives à Jihad Azour et à Sleiman Franjieh.

8 voix ont été accordées au nouveau Liban et une voix a été annulée.

Le scrutin a été par la suite ajourné comme d’habitude par absence de quorum.

La session a été marquée par une nouvelle polémique après que certains députés aient remarqué qu’une voix manquait au décompte. Le président de la chambre Nabih Berri a cependant estimé qu’un nouveau décompte n’était pas nécessaire.