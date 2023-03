Mont-Liban Le premier juge d’instruction confirme à ‘The National’que l’audience du gouverneur de la Banque centrale Riad Salamé aura lieu le 3 avril

Une autre affaire judiciaire impliquant le gouverneur de la Banque centrale, Riad Salamé, a récemment attiré l’attention du public au Liban. L’enquête sur la société de transfert d’argent Mecattaf porte sur des allégations de blanchiment d’argent, de corruption et de trafic d’influence.

Dans les derniers développements, le premier juge d’instruction du Mont-Liban, Nicolas Mansour, a fixé des audiences au 3 avril pour M. Salamé et plusieurs autres, a confirmé le juge lundi à The National.

La présidente de la Commission de contrôle bancaire, Maya Dabbagh ; personnel de Mecattaf ; le directeur général de la banque libanaise SGBL, Antoun Sehnaoui ; et les employés de PricewaterhouseCoopers (PwC), qui est la société d’audit de Mecataff, feront également face à des audiences.

L’affaire, marquée par la mort du directeur général de Mecattaf des suites d’une crise cardiaque en pleine procédure, a fait la une des journaux à plusieurs reprises après une série de rebondissements dramatiques sur fond de fortes pressions politiques et judiciaires.

La SGBL, M. Salamé et Mecattaf Group ont nié tout acte répréhensible.

Mais peu a été écrit sur les faits réels.

Voici ce que nous savons jusqu’à présent.

Comment l’affaire a-t-elle commencé ?

L’affaire a commencé par un procès intenté en septembre 2020 par Mouttahidoun, une association d’avocats cherchant à lutter contre la corruption, contre Riad Salamé, la SGBL et son directeur général Antoun Sehnaoui, et quatre des principaux échangeurs du Liban, dont Mecattaf, pour « délits de blanchiment d’argent résultant de opérations de change dans le but de s’exposer à la monnaie nationale ».

“L’affaire a débuté par une violation de la décision du cabinet de soutenir la livre libanaise”, a déclaré le fondateur de Mouttahidoun, Rami Ollaik.

Un an après le début de la crise économique aiguë, qui a plongé plus de 80% de la population libanaise dans la pauvreté depuis 2019, la banque centrale a commencé à vendre des dollars à un taux de change préférentiel, censé profiter aux importateurs et au grand public, en une offre pour soutenir la monnaie nationale.

Pourtant, la mesure a eu peu d’effet à l’époque et n’a pas réussi à arrêter l’effondrement de la monnaie nationale libanaise, qui a maintenant perdu 98 % de sa valeur par rapport au dollar.

“La livre libanaise n’a cessé de chuter : malgré l’injection massive de dollars sur le marché, il n’y a eu aucun effet tangible, alors nous nous sommes demandé où était passé l’argent ?” dit M. Ollaik .

Il a déclaré qu’après une enquête plus approfondie, son collectif a conclu que les injections de dollars de la BDL ne “bénéficiaient pas au grand public” mais que l’argent était détourné en collusion avec la banque centrale “dans la main d’échangeurs d’argent connectés et de grandes banques, dont la SGBL”.

Il a déclaré que l’argent était ensuite “transféré à l’étranger via Mecattaf “, tandis que les déposants libanais étaient privés de leur épargne alors que les banques imposaient des restrictions drastiques sur les transferts et les retraits au début de la crise.

Quels sont les frais ?

Le dossier a ensuite été transmis au procureur du Mont-Liban, Ghada Aoun, qui a enquêté sur l’affaire pendant des mois et ordonné un audit des dossiers de l’entreprise.

Selon les conclusions de l’enquête, la banque SGBL aurait transféré via Mecattaf 1,017 milliard de dollars en 2019 et 2020, et son PDG 17 millions de dollars « avec la facilitation de (…) le gouverneur de la Banque du Liban, Riad Salamé », « exploitant le des informations selon lesquelles la monnaie nationale chuterait », a écrit Mme Aoun dans un ordre vu par The National.

Riad Salamé “s’est entendu avec la SGBL et la société Mecattaf pour commettre des actes illicites car ils ont intentionnellement porté atteinte à la monnaie et à l’économie nationales”, indique le bon de commande.

Son enquête a également révélé des actes répréhensibles financiers allégués au-delà de la portée initiale. De 2015 à 2019, les experts n’ont pas pu identifier la source des 4,3 milliards de dollars transférés à l’étranger par Mecattaf, sur un total de 13,3 milliards de dollars.

“La justice a commencé son enquête avec notre procès basé sur des soupçons d’actes répréhensibles financiers au début de la crise économique, mais a fini par dévoiler des crimes financiers plus importants”, a déclaré M. Ollaik.

Mme Aoun a accusé M. Salamé de blanchiment d’argent ainsi que de corruption et d’abus de pouvoir ; Mecattaf, SGBL et Antoun Sehnaoui, avec blanchiment d’argent ; Président du BCC Maya Dabbagh avec manquement à son devoir professionnel ; et PwC avec de fausses déclarations et dissimulant des informations.

“Je transmets mon enquête au juge Mansour, qui est désormais aux commandes”, a confirmé Mme Aoun au National.

Sur la base de l’interrogatoire des suspects, M. Mansour peut soit classer l’affaire, soit décider de maintenir les charges, entraînant l’ouverture d’un procès.

Pourquoi la casse est-elle sensible ?

L’affaire s’est transformée en bras de fer entre Mme Aoun et le procureur en chef du Liban, Ghassan Oueidat, ce qui a été considéré comme une autre preuve de la forte politisation du système judiciaire libanais.

Mme Aoun est considérée comme une alliée de l’ancien président et fondateur du Mouvement patriotique libre Michel Aoun, certains l’accusant de servir son programme.

Elle a, au moins publiquement, plaidé pour la lutte contre la corruption dans le monde financier et mène plusieurs enquêtes sur des banques et a accusé M. Salamé d’enrichissement illicite dans une autre affaire en mars 2022.

M. Oueidat, en revanche, est considéré comme un être étroitement lié aux élites financières et politiques.

En avril 2021, M. Oueidat a tenté de la retirer de l’affaire, provoquant l’indignation qui a conduit à des affrontements entre partisans des deux camps.

Bien que la plus haute instance judiciaire du pays ait réitéré qu’elle se conformait à l’ordre de M. Oueidat, elle s’est introduite de force dans les bureaux du Mecattaf à Beyrouth pour recueillir des preuves.

Pour le chien de garde libanais Legal Agenda, l’exploitation politique de l’affaire, qui est considérée comme un “soulèvement judiciaire” pour les partisans de Mme Aoun et une “mutinerie” pour ses opposants, a occulté les faits réels, dans un “effort des pouvoirs en place pour réprimer l’affaire et éviter d’ouvrir la boîte de Pandore”.

Article écrit en anglais par Nada Maucourant Atallah et publié sur https://www.thenationalnews.com/mena/lebanon/2023/03/07/riad-Salamé-mecattaf-what-why/.