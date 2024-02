Le projet “Cyprus Confidential” dévoile pour la première fois les transactions financières de Salim Sfeir, figure de proue du secteur bancaire libanais, à Chypre. Ces révélations soulèvent des questions sur son aptitude à représenter le secteur bancaire dans les négociations autour du plan de redressement du Liban, révèle le site Al Daraj.

Contexte et Contributions

Le projet est le fruit d’une collaboration entre l’Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) et l’International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), mettant en lumière les agissements de Salim Sfeir, Président de l’Association des Banques du Liban et PDG de la Bank of Beirut (BoB), sur l’île européenne de Chypre.

Les Transactions à Chypre

Sfeir a utilisé Chypre pour établir une entreprise détenant des parts dans la Bank of Beirut, dans le but présumé de protéger et d’accroître sa fortune alors que le Liban, son secteur bancaire et ses déposants plongeaient dans une crise financière. Pendant ce temps, sa banque refusait de restituer les dépôts aux Libanais.

L’Évolution des Actifs de Sfeir

Les documents montrent une augmentation significative des actifs de Sfeir à Chypre, particulièrement marquée à la fin des années 2019 et 2020, période de crise économique libanaise. Ses actifs ont bondi de 37,2 millions de dollars en 2019 à plus de 55 millions de dollars fin 2020.

Associations avec des Figures Controversées

Sfeir et la Bank of Beirut ont longtemps navigué dans une zone grise, échappant à l’attention publique, tout comme d’autres banques liées au gouverneur de la Banque centrale du Liban, Riad Salameh, actuellement sous enquête pour blanchiment d’argent aggravé.

Qui est Salim Sfeir ?

Banquier libano-suisse, Sfeir occupe des positions clés au sein du secteur bancaire libanais depuis 1971. Malgré son image de banquier prudent, il a été impliqué dans des controverses, notamment des interdictions de voyage émises à son encontre en 2022.

Rôle de l’Association des Banques

Fondée en 1959, l’Association vise à défendre les intérêts du secteur bancaire. Sfeir, à sa tête, joue un rôle crucial dans le paysage politique libanais, souvent perçu comme protégeant les banques au détriment des déposants.

“Banking Beyond Borders”

La Bank of Beirut adopte une stratégie d’expansion internationale. Cependant, une enquête approfondie révèle que Sfeir contrôle une part significative des actions via des sociétés, notamment à Chypre.

Révélations de Cyprus Confidential

Le projet met en lumière les investissements de Sfeir à Chypre à travers Sfeir Bancorp Limited, révélant des mouvements de fonds et des acquisitions d’actions de la Bank of Beirut, soulevant des questions sur la légalité et l’éthique de ces opérations.

Entreprises Offshore et Transferts à l’Étranger

Sfeir possède des parts dans plusieurs entreprises offshore, avec des liens étroits avec la Bank of Beirut. Des documents indiquent que la Bank of Beirut a obtenu des prêts importants et a effectué des transferts substantiels à l’étranger, en pleine crise financière.

Opposition au Plan de Redressement

L’Association des Banques, sous la direction de Sfeir, s’est opposée fermement au plan de redressement proposé par le gouvernement libanais, favorisant les intérêts bancaires aux dépens des déposants et de la stabilité économique du pays.

Conclusion et Implications

Les activités de Salim Sfeir, révélées par “Cyprus Confidential”, posent des questions cruciales sur la responsabilité et l’intégrité du secteur bancaire libanais. Alors que le pays lutte pour surmonter sa crise