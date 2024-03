Le Conseil des Ministres ne passera pas en revue le nouveau plan visant à inverser le déclin économique prononcé du pays

On dit que la troisième fois est la bonne.

Cela ne semble pas être le cas pour la troisième version du plan de relance économique tant attendu du gouvernement libanais, visant à aborder les pertes financières du pays qui dépassent les 70 milliards de dollars et à restructurer son secteur bancaire insolvable.

Les enjeux sont élevés. Pour les déposants, privés de leurs économies, cela définira les mécanismes de restitution. À l’exception de quelques Libanais bien connectés, la plupart ont perdu toutes leurs économies de toute une vie. Pour les banques, cela déterminera lesquelles survivront et lesquelles seront contraintes à la faillite.

C’est aussi une condition pour sécuriser un programme de prêt très nécessaire de 3 milliards de dollars du Fonds Monétaire International, un prérequis pour débloquer tout financement étranger.

Malgré l’urgence de la situation, cinq ans dans une crise qualifiée par la Banque mondiale comme l’une des , qui a poussé 80 % de la population dans la pauvreté, le plan de relance économique du gouvernement, qui a rencontré une forte opposition, n’est pas à l’ordre du jour du Conseil des Ministres ce mardi.

“De ce fait, il est très peu probable que le plan soit adopté dans sa forme actuelle, compte tenu de l’opposition qu’il a rencontrée”, a déclaré le vice-Premier ministre Saade Chami, l’un des contributeurs du plan, au National.

M. Chami a déclaré que le projet de loi de 60 pages avait attiré de vives critiques de divers côtés – l’Association des Banques du Liban (ABL), des organisations économiques, des députés et certains ministres – avant même qu’il n’ait été débattu.

“Certaines personnes ont critiqué le projet de loi avant même de l’avoir lu, mais elles l’ont fait sur des ouï-dire et avant d’avoir eu la chance d’en discuter avec ses auteurs”, a-t-il dit.

Considérée comme un schéma de Ponzi, un système frauduleux dans lequel les fonds de nouveaux investisseurs sont utilisés pour payer les précédents, l’économie libanaise – alimentée par des intérêts exorbitants sur les dépôts – s’est complètement effondrée en 2019 après des décennies de dilapidation des fonds publics.

Les opposants et les défenseurs du plan de relance s’affrontent sur la manière de répartir l’énorme facture de cette politique insoutenable entre les parties prenantes – l’État, la banque centrale, les actionnaires et les déposants.

Les opposants au plan soutiennent qu’il est trop clément envers l’État, qui devrait assumer la responsabilité de l’utilisation abusive des fonds prêtés par le secteur financier.

Ceux qui le défendent disent que l’État est financièrement brisé et manque simplement des moyens pour renflouer les déposants – du moins pour le moment.

“Tout projet de loi est susceptible de changements et d’amendements, d’autant plus une loi qui traite de questions très compliquées et difficiles telles que la résolution bancaire et comment gérer le grand déficit financier existant dans le secteur bancaire”, a déclaré M. Chami.

“Avoir un plan, même imparfait, qui pourrait être modifié et amendé est préférable à ne pas en avoir du tout. Mais cela nécessite des efforts conjoints et sincères de la part de ceux qui en sont responsables en premier lieu. Une seule personne ne peut pas y parvenir.”

Un plan “mort-né”

Le plan, élaboré avec l’aide de la banque centrale, Banque du Liban (BDL), a été envoyé aux ministres en février pour leurs commentaires avant une réunion prévue du Conseil des Ministres plus tard ce mois-là.

La réunion a été annulée, cependant, et aucune information n’a été donnée depuis sur quand la proposition sera examinée.

“Le plan est mort-né”, a déclaré Henri Chaoul, ancien conseiller du Ministère des Finances, au National.

Cette résistance aux réformes tant nécessaires, a-t-il expliqué, vient de la même coalition de politiciens et de banquiers unis dans un seul but – nier les pertes financières colossales.

“Les banquiers ne veulent pas déclarer faillite, tandis que les politiciens recourent au populisme pour retarder l’affrontement avec la dure réalité”, a-t-il dit.

“C’est toute une question d’attitude envers les réformes. Il est simple de rejeter toute solution sans offrir d’alternative.”

Les atermoiements de l’élite libanaise semblent avoir testé la patience du FMI. Ses représentants doivent visiter le Liban dans la première moitié de cette année pour la consultation de l’Article IV, qui est conduite annuellement pour tous les pays membres afin d’évaluer leur condition financière, bien qu’une date n’ait pas été fixée.

Des sources officielles ont indiqué au National que cela est lié à des raisons de sécurité, alors qu’un conflit frontalier entre la milice du Hezbollah libanais et l’armée israélienne fait rage dans le sud du pays.

Mais plusieurs sources informées ont dit que le FMI pourrait sauter la visite cette année, la jugeant inutile jusqu’à ce que des progrès tangibles soient réalisés.

C’est un déjà-vu. En 2020, le plan de Hassan Diab, Premier ministre de l’époque, a échoué et brûlé, tout comme le plan du gouvernement en 2022.

“Tous ces plans sont taillés dans le même tissu”, a dit M. Chaoul. “Et ils trébuchent tous sur les mêmes obstacles.”

Mais le Liban ne revient pas à la case départ : il s’enfonce davantage dans la crise.

“Plus nous retardons, plus la situation deviendra difficile et plus les pertes seront importantes. Plus vite nous avancerons avec les réformes, moins de temps nous aurons besoin pour récupérer les dépôts”, a dit M. Chami.

“Le temps est essentiel et son passage est une perte pour les déposants. Les solutions passées ne sont plus à jour. Ce qui a manqué, c’est le courage politique d’agir de manière décisive”, a indiqué une source de la BDL au National.

Renflouement, ‘lirification’, actifs de l’État

Le dernier plan indique que les montants en dessous du seuil protégé de 100 000 $ seront remboursés aux déposants progressivement.

Cela représente environ 20 milliards de dollars des 90 milliards de dollars déposés à la banque centrale, a dit Jean Riachi, directeur général de la Banque d’Investissement et de Capital Libanaise.

Les banques incapables de retourner les dépôts seront restructurées, y compris la réinitialisation de leur capital à zéro.

Quant aux 70 milliards de dollars restants en dépôts au-dessus de 100 000 $, ceux-ci seront retirés des bilans des banques et remboursés par divers mécanismes.

Ces mécanismes incluent le bail-in, où une partie des dépôts est échangée contre une participation en actions; la lirification, qui signifie convertir les fonds en la monnaie dépréciée du Liban, la livre; et la conversion en titres liés à un fonds de restitution des dépôts lié aux actifs de l’État.

Le plan des adversaires a été appelé le “plan d’effacement des dépôts”.

“Le temps de récupération et le seuil pour les dépôts protégés n’est pas acceptable pour les déposants”, a dit la source de la BDL.

“Il y a des aspects dignes de discussion, comme le temps de récupération pour les dépôts protégés et les mécanismes de renflouement qui sont trop vagues, mais le plan ne devrait pas être rejeté d’emblée”, a souligné M. Chaoul.

Pour l’Association des Banques du Liban, le lobby bancaire, la récupération des dépôts pourrait être maximisée si l’État met la main à la poche.

“Les banques supportent le fardeau du plan actuel, sans réelle dépense pour la BDL ou l’État libanais”, a dit un document divulgué attribué à l’ABL.

M. Riachi a dit : “Les banques soutiennent que l’État devrait être responsable de tous les dépôts. Mais la vraie raison est qu’il n’y a même pas 20 milliards de dollars dans le système, peut-être juste pour quatre ou cinq banques.”

“La plupart des banques n’ont pas les fonds pour payer le montant protégé, alors elles jouent sur le populisme des politiciens, tout sous le prétexte de dépôts sacrés.”

L’ABL a indiqué au National qu’elle ne ferait aucun commentaire officiel sur le plan.

Mais elle a longtemps soutenu que l’État devrait supporter les pertes. La crise, soutient le lobby bancaire, n’a pas surgi des investissements risqués des banques mais d’une “crise systémique” liée aux politiques de l’État, qui ont mené à l’accumulation de déficits, et à la BDL, qui a épuisé ses réserves pour soutenir le taux de change.

“Nous n’avons jamais nié la responsabilité de l’État et la nécessité pour lui de contribuer à la solution”, a dit M. Chami. “Mais il ne peut pas contribuer dans la mesure qui est demandée étant donné la situation fiscale désastreuse.

“Nous continuons à dire que la contribution de l’État pourrait augmenter avec le temps une fois que nous mettrons en place toutes les réformes nécessaires.”

Des milliards de dollars en “dépôts illégitimes”

Un autre point qui a suscité l’indignation dans le secteur bancaire est la distinction proposée entre les dépôts légitimes et illégitimes.

“Les pertes financières actuelles sont indicatives car elles supposent que tous les dépôts doivent être protégés mais elles ne tiennent pas compte des dépôts illégitimes”, a dit l’avocat libanais Karim Daher.

“Cela fait référence aux fonds acquis par des moyens illégaux, tels que le trafic de drogues, le financement du terrorisme, la faillite frauduleuse, le détournement de fonds, la contrebande, l’extorsion, le délit d’initié… tel que défini par la réglementation libanaise contre le blanchiment d’argent.”

Le plan fixe le seuil pour prouver l’authenticité de la richesse à des dépôts de plus de 500 000 $ et à 300 000 $ pour les fonctionnaires publics.

“Les cas où les dépôts ne sont pas protégés incluent les situations d’agir en tant que nominés pour des malfaiteurs et des potentats, ainsi que l’argent résultant d’évasions fiscales ou de comptes dormants qui sont censés revenir à l’État libanais, partiellement ou totalement selon la diligence des banques”, a expliqué M. Daher.

“Estimer est difficile mais nous pourrions récupérer des milliards.

“Non seulement cela réduirait l’écart des dépôts, mais aussi exposerait les boîtes de Pandore de collusion entre banquiers, politiciens et entrepreneurs.”

La question des dépôts légitimes est “bonne d’un point de vue moral” mais rejetée comme “très complexe” dans le document divulgué de l’ABL.

“Selon les normes internationales actuelles, il n’y a pas d’excuses techniques pour ne pas suivre les fonds dans les banques libanaises. L’audit pourrait techniquement être fait même avant qu’un plan soit adopté”, a dit la source de la BDL.

M. Chaoul a ajouté : “Depuis des années, les Libanais exigent des comptes. Enfin, nous avons un plan allant dans cette direction et la même soi-disant élite le sabote maintenant.”