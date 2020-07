Le dirigeant du Parti Kataëb a appelé à la mobilisation générale pacifique face à la crise économique via sa page Facebook.

Il faisait allusion à la détérioration des conditions sociales et économiques et l’effondrement total auquel le Liban pourrait faire face.

Nous avons atteint le moment que nous craignons et rien n’arrête l’effondrement sur tous les niveaux. Nous somme dans un état d’effondrement total et nous avions eu peur de cela dès les premiers moments. Nous avons peur pour l’électricité, Internet, les marchandises et personne ne prend les mesures pour sauver le Liban.

Sami Gemayel appelle les libanais, à la solidarité, du Nord au Sud, musulmans et chrétiens et à la mobilisation dans les places publiques de manière pacifique “parce que la non-violence leurs fait peur et non la violence”.

Il appelle les libanais à amener à la démission immédiate du gouvernement, au raccourcissement du mandat du parlement et à la formation d’un gouvernement indépendant en charge d’organiser des élections parlementaires anticipées puis des élections présidentielles.