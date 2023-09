Le Conseil d’Administration de l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) a voté à la majorité des voix (78% des votants) le renouvellement du mandat du Prof. Slim Khalbous au poste de Recteur pour une durée de quatre ans (2023-2027).

La stratégie initiée lors du premier mandat du Prof. Slim Khalbous est le résultat d’une consultation mondiale donnant naissance au Livre blanc de la francophonie scientifique et adoptée lors de l’Assemblée Générale de 2021. Un positionnement clair et fédérateur est né, imposant la Francophonie scientifique, la Diplomatie scientifique francophone et le standard adapté comme des concepts forts.

La Stratégie 2021-2025 de l’AUF a été marquée par des avancées concrètes, à titre d’illustration :

– l’employabilité et l’entrepreneuriat des jeunes ont été renforcés à travers l’ouverture de 60 Centres d’Employabilité Francophones(CEF) et la mise en place du programme ENTREPRENDRE dans neuf pays supplémentaires aux trois pays pilotes. Le premier réseau international de clubs étudiants, le réseau CLÉF (Club Leader Étudiant francophone), est né en 2022 permettant un rapprochement des étudiants à travers le monde (230 Clubs dans 60 pays) ;

– le renforcement du réseau des Campus Numériques Francophones (CNF) qui passe à 50 espaces de services dans le monde, et la création du Réseau Francophone en Intelligence Artificielle (RéFIA), le repositionnement de l’IFIC (L’Institut de la Formation à distance de la Francophonie) placent l’AUF comme un acteur incontournable du numérique ;

– les programmes APPRENDRE, IFADEM et DISPOSITIF HYBRIDE soutenus par l’AUF et déployés dans de nombreux pays sont les témoins d’une innovation pédagogique forte dans la formation de formateurs en Francophonie scientifique.

Ce premier mandat a été marqué par l’adoption par plus de 40 pays du Manifeste pour une diplomatie scientifique francophone, par l’inauguration de l’Académie Internationale de la Francophonie Scientifique (AIFS) et par l’instauration d’un évènement annuel, la Semaine mondiale de la Francophonie scientifique (SMFS). Ces évènements majeurs incarnent la volonté d’instaurer une coopération internationale francophone, de soutenir la découvrabilité de la Francophonie scientifique et la publication scientifique en langue française.

Ce renouvellement de mandat témoigne de l’approbation de la Stratégie et de la confiance accordées par le Conseil d’Administration.