Le Ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, S. E. M. Abbas Halabi a signé le lundi 17 octobre 2022 au Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur l’accord de partenariat pour le déploiement au Liban de l’Initiative francophone pour la formation à distance des maîtres (IFADEM) qui est conçue, développée et financée conjointement par l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) et l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF).

IFADEM est un dispositif de formation alliant méthodes pédagogiques actives et moyens technologiques.

Au Liban, le projet mis en œuvre par l’AUF est développé pour former renforcer les compétences professionnelles de 1000 enseignants de français des classes EB1 à EB4 du cycle 2 et de première année cycle 3, soit du CP au CM1, dans les écoles publiques et sur l’ensemble du territoire libanais.

Le parcours de formation tiendra compte de 5 livrets produits par le Centre de recherche et de développement pédagogique (CRDP) qui reposent sur l’approche par compétences et sont axés sur le développement de la compétence à communiquer en français (compréhension écrite et orale, production et interaction orales et écrites, apprentissage de la lecture) et les compétences transversales de l’enseignant (éthique, gestion de classe, planification d’une tâche, évaluation et remédiation).

La mise en œuvre de ce projet est prévue sur la période 2022-2024.

La séance s’est déroulée en présence de M. Jean-Noël Baléo, Directeur régional de l’AUF au Moyen-Orient représentant le Recteur de l’AUF, et l’intervention en ligne de Mme Mona Laroussi, Directrice de l’Institut de la Francophonie pour l’éducation et la formation de l’OIF.

Ont pris part à la cérémonie l’Ambassade de France, le Directeur général de l‘Éducation, la Directrice de la DOPS, la responsable du bureau de la Formation continue au CRDP, les membres du cabinet du Ministre, l’équipe de l’AUF, ainsi que, à distance, le comité de coordination internationale d’IFADEM.