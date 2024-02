Ce matin, une nouvelle escalade de la violence a été observée dans le sud du Liban, où des avions de combat israéliens ont mené un raid à la périphérie de Beit Leif, près du carrefour Ghazar-Ramiya. Par ailleurs, une série de frappes aériennes a ciblé les vallées avoisinantes des villes d’Al-Quzah et de Beit Leif, marquant une intensification des opérations militaires dans la région. Des sources ont également rapporté plusieurs raids sur la région de Labuna, Jabal Balat, et dans la zone située entre Ramia et Beit Lev, soulignant l’ampleur des attaques aériennes israéliennes.

Ces derniers développements s’ajoutent aux événements tragiques de mercredi soir, lorsque des frappes israéliennes ont tué deux personnes âgées et blessés 14 autres personnes dans la localité de Kafra dans le sud du Liban. Cette violence fait suite à une salve de roquettes lancées par le Hamas vers le nord d’Israël depuis le Liban, exacerbant les affrontements transfrontaliers qui se sont intensifiés ces derniers jours.

Depuis le début du conflit en octobre entre Israël et le Hamas, groupe militant basé à Gaza, le Hezbollah, allié du Hamas, a engagé un échange quasi quotidien de tirs avec l’armée israélienne. En parallèle, des groupes palestiniens au Liban ont occasionnellement revendiqué des attaques comme hier, contribuant à la tension régionale.