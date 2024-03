D’après les informations rapportées par les hôpitaux jusqu’au 20 mars, le nombre de victimes a atteint 1 225, incluant 316 décès tragiques. La majorité des cas rapportés sont des hommes (88%), avec une prédominance de la population libanaise (95%) et un pic de fréquence chez les 25-44 ans (60%). Les mécanismes de blessure les plus fréquents comprennent les traumatismes contondants (44%), les explosions (34%) et les expositions chimiques (18%).

Face à cette crise, le ministère a également mis en lumière le statut des populations déplacées, dont le nombre cumulatif s’élève à 91 316 personnes, selon le rapport de l’Organisation Internationale pour les Migrations en date du 14 mars 2024.

Dans ce contexte tendu, le réseau de soins de santé primaires a été mobilisé pour répondre aux besoins des personnes déplacées. Au cours de la semaine passée, 327 nouveaux bénéficiaires ont été pris en charge, avec 480 consultations médicales réalisées et pas moins de 45 154 ordonnances prescrites pour les personnes déplacées.

La répartition des victimes par sexe indique une disproportion significative, avec 88% d’hommes affectés contre 11% de femmes. Par nationalité, si les Libanais représentent la grande majorité des cas, les Syriens (3%) et les Palestiniens (1%) sont également touchés. L’analyse par groupe d’âge montre une concentration des cas chez les personnes âgées de 25 à 44 ans.

Les consultations médicales dans les centres de soins primaires (PHC) atteignent un total de 7 423, tandis que les consultations dans les unités mobiles s’élèvent à 3 992. Les activités de sensibilisation et les interventions sur le terrain ont été significatives, avec 385 actions de portée.

Le rapport souligne également l’importance des prescriptions pour les maladies aiguës et chroniques, révélant que 8 529 ordonnances pour des affections aiguës ont été délivrées la semaine passée, pour un total impressionnant de 214 942 ordonnances. Les maladies chroniques ne sont pas en reste, avec 36 625 prescriptions récentes, s’ajoutant au total cumulé de 575 042.