Dépôts en devises étrangères

Le projet cible les dépôts légitimes en devises étrangères, imposant des preuves de légitimité et d’origine pour les montants supérieurs à certains seuils. Il souligne les difficultés à établir la légitimité des fonds, anticipant des objections juridiques et un refus des banques de restituer les fonds excédentaires.

Protection des nouveaux fonds

Il est proposé de protéger intégralement les nouveaux fonds déposés après le 17 octobre 2019, une mesure visant à restaurer la confiance dans le secteur bancaire.

Classification des dépôts

Le projet distingue entre dépôts éligibles (détenus avant le 17 octobre 2019) et non éligibles, fixant des conditions spécifiques pour leur traitement et protection.

Remboursement des dépôts

Les modalités de remboursement varient selon la catégorie des dépôts, avec des plafonds et des échéanciers étendus sur 10 à 15 ans pour les dépôts protégés, et une réduction significative de la valeur pour les dépôts non protégés.