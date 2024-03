Le Défi du Liban Face au Changement Climatique

Le Liban se trouve à un carrefour critique, confronté à des défis environnementaux et économiques sans précédent. Le rapport étudié souligne l’urgence d’investir dans des secteurs clés tels que l’énergie, l’eau, les transports et la gestion des déchets solides pour non seulement favoriser une reprise économique à court terme mais aussi pour atténuer les effets dévastateurs du changement climatique. Ces investissements, décrits comme vitaux, ont un impact limité sur la macroéconomie et les finances publiques, suggérant une voie vers la croissance durable.

Impréparation et Coût de l’Inaction

Le Liban est désigné comme l’un des pays les moins préparés à affronter le changement climatique dans la région MENA, juste derrière le Yémen. Cette impréparation, exacerbée par une crise économique et financière aiguë, a affaibli significativement le capital humain, naturel et physique du pays. L’incapacité à investir dans des mesures d’atténuation et la détérioration des services publics placent le Liban dans une position particulièrement vulnérable, où le coût de l’inaction dépasse largement celui des investissements nécessaires.

Vers une Résilience Climatique

Le rapport met en lumière deux scénarios macroéconomiques: l’un basé sur la poursuite du statu quo, entravé par les retards dans la mise en œuvre des réformes, et l’autre, plus optimiste, présumant l’adoption de réformes macroéconomiques et financières publiques favorisant une reprise. Ces scénarios soulignent l’importance de la rapidité avec laquelle le Liban peut se remettre de sa crise actuelle et investir dans des mesures d’adaptation, en particulier dans les secteurs de l’eau, de l’agriculture, du tourisme et des transports, pour augmenter sa résilience aux chocs climatiques.

Une Reprise Éclairée par le Climat

La présentation du rapport par Salim Rohana et les commentaires de Jean-Christophe Carré de la Banque mondiale renforcent l’appel à une action climatique intégrée au développement. L’accent mis sur la nécessité d’une approche coordonnée, tenant compte des urgences, des synergies et des compromis, reflète une prise de conscience de la complexité des défis à relever et de l’interconnexion des solutions.

L’analyse du document révèle un appel urgent à actionner les leviers de la reprise et du développement durable au Liban à travers des investissements stratégiques et une réforme ambitieuse face au changement climatique. Malgré les contraintes financières et institutionnelles, ces investissements sont présentés non seulement comme un moyen de stimuler la croissance économique à court terme mais aussi comme une stratégie essentielle pour bâtir une résilience climatique à long terme, soulignant l’imperatif d’une action immédiate pour éviter un coût prohibitif de l’inaction.