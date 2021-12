Paris, décembre 2021 – Le monde, et plus particulièrement le Liban traverse depuis bientôt 2 ans, l’une des pires périodes jamais connue : crise économique, sanitaire, sociale et cette tragique explosion du 4 Août 2020.

L’association Les Amis du Liban, fondée par Bouran Bouery, a vu le jour en décembre 2004. Petit à petit, elle prend de l’ampleur et entame une collaboration avec d’autres ONG mondiales. Elle entreprend des actions et des démarches personnelles afin de soutenir et d’aider au mieux ceux qui en ont le plus besoin dans son pays d’origine : le Liban.

Le but étant d’offrir des conditions de vie meilleures aux enfants uel que soit leur milieu, leur religion ou leur statut social. Bouran Bouery explique : “Avec la montée des inégalités sociales et de la pauvreté, le Père Noël a plus que jamais besoin de nous, et de vous, pour apporter un peu de chaleur, de réconfort et de dignité aux personnes en difficulté, les familles étant de plus en plus nombreuses à franchir les portes de notre association.”

Grâce à la confiance et à la générosité des donateurs et à l’ouverture de cette cagnotte : https://www.gofundme.com/f/noel-pour-tous-LADL? , ainsi qu’à l’aide des bénévoles, les actions au profit des plus démunis se multiplient et cette action axée sur la magie de noël sera possible, l’association en fait une priorité : “Main dans la main, nous sommes plus forts.”

