Après la demande des autorités libanaises d’assistance technique, une délégation du FMI devrait arriver ce jeudi au Liban. Ils devraient ainsi débuter des consultations auprès du gouvernement libanais et des administrations publiques.

Pour l’heure, les autorités libanaises n’envisagent pas de recourir à une assistance financière du Fonds Monétaire International en raison des conditions qui seraient posées et notamment le retrait de certains hauts responsables qui ont mené une politique économique et financière amenant à la crise actuelle.

Le Liban traverse une crise financière, la plus importante que ce pays a connu au cours de son existence, avec un taux d’endettement public qui continue à se dégrader dépassant désormais plus de 166% de son PIB, la crainte d’une récession économique allant de 7% à 10% en 2020, une crainte de voir la livre libanaise être dévaluée à son niveau réel de 3 000 LL/USD selon les études qui ont été menées alors que le taux de change officiel est toujours fixé à 1507 LL/USD, et 50% de la population risquant de vivre sous le seuil de pauvreté en 2020, selon une étude de la Banque Mondiale.

Autre symbole de la crise, une grave pénurie de liquidité en devises étrangères limite l’importation de biens et de marchandises de première nécessité. Ainsi, après l’essence au début de l’été ou encore les menaces de grève des minoteries, le syndicat des importateurs de médicaments et d’équipements médicaux met en garde contre cette crise du dollar, accusant la Banque du Liban et les banques libanaises de ne pas fournir les précieuses devises au taux officiel en dépit de l’adoption de circulaires à ce sujet. De source hospitalière, ont indique que du matériel de base comme des compresses, des marques chirurgicaux ou encore des gants stériles commencerait ainsi à manquer dans certains hôpitaux

Si vous avez trouvé une faute d’orthographe, veuillez nous en informer en sélectionnant le texte en question et en appuyant sur Ctrl + Entrée . Il ne s’agit pas d’un espace pour les commentaires.