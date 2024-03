Le prix est décerné à « Triste tigre » de Neige Sinno

Beyrouth | Le mercredi 6 mars 2024 – Cette année encore, les étudiants ont été nombreux à vouloir découvrir et classer les romans de la deuxième sélection du prestigieux Prix Goncourt en prenant part au prix littéraire annuel régional, Le Choix Goncourt de l’Orient, organisé par l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) au Moyen-Orient en partenariat avec l’Académie Goncourt et l’Institut français du Liban. Ce sont 32 étudiants en provenance de 28 universités situées dans 11 pays de la région Moyen-Orient, dont le Liban, qui se sont donc préparés, pendant des semaines, pour participer à la délibération à huis clos à l’issue de laquelle a été désigné le livre lauréat de cette 12ème édition du prix.

La romancière française Neige Sinno (1977) a été récompensée pour son roman « Triste tigre » (Éditions P.O.L) qui est un récit sur l’inceste et les violences sexuelles. C’est aussi le roman français le plus récompensé en 2023, notamment par le prix Femina , le prix Goncourt des lycéens et le prix littéraire du Monde .

La délibération du jury et la proclamation du résultat ont eu lieu cette année au Centre d’Employabilité Francophone (CEF) de Beyrouth (AUF), en présence de la romancière Paule Constant, ancienne lauréate du Prix Goncourt, représentant l’Académie Goncourt, et du jeune romancier Moukhtar Amoudi, révélation de la rentrée littéraire 2023 et lauréat du Prix Goncourt des détenus 2023.

Les 11 pays du Moyen-Orient qui ont été représentés dans cette 12ème édition du prix sont les suivants : Arabie Saoudite, Chypre, Djibouti, Égypte, Émirats arabes unis, Irak, Jordanie, Liban, Palestine, Soudan, Yémen.

Dans son mot d’accueil et d’ouverture, le Directeur de l’AUF Moyen-Orient, Jean-Noël Baléo, adressant un salut particulier aux étudiants présents de Palestine et du Yémen, ou présents à distance au Soudan, a rappelé que l’objectif est aussi de développer les compétences des étudiants en exercice de leur jugement critique.

De son côté, la Directrice de l’Institut français du Liban, Sabine Sciortino, a souligné le soutien de l’Ambassade de France au Liban et de l’Institut français du Liban aux objectifs poursuivis par le Choix de l’Orient, au bénéfice de la francophonie.

Le lauréat du Prix « Le Choix Goncourt de l’Orient » verra son roman traduit en arabe et les activités qui accompagnent la désignation du Prix se prolongeront tout au long de l’année 2024.

À propos du Prix « Le Choix Goncourt de l’Orient »

Ce Prix organisé par l’AUF avec le soutien de l’Institut français du Liban et d’autres Instituts français de la région, repose sur la lecture puis le classement des romans de la 2ème sélection de l’Académie Goncourt par des jurys étudiants créés dans les universités participantes du Moyen-Orient, membres de l’AUF. Une délibération à huis clos, calquée sur la procédure du Prix Goncourt, est suivie par la proclamation publique du Prix en présence d’un membre de l’Académie Goncourt, partenaire du prix.