Beyrouth | Le mardi 17 décembre 2019 – Suite à la délibération à huis clos du grand jury étudiant du Prix littéraire francophone régional « Le Choix Goncourt de l’Orient 2019 », organisé par l’Agence Universitaire de la Francophonie au Moyen-Orient et l’Institut français du Liban, le Prix a été décerné aujourd’hui à « Le ciel par-dessus le toit » de Nathacha Appanah publié chez Gallimard.

Le livre lauréat a été choisi au deuxième tour du scrutin avec 26 voix sur 36.

La délibération du jury et la proclamation du résultat ont eu lieu cette année à l’Institut Français du Liban suite àl’annulation du Salon du livre francophone de Beyrouth, et se sont déroulés suivant un autre format, en raison de la situation actuelle par laquelle passe le pays. Ainsi, Les jurés libanais ont voté sur place et les jurés des autres pays de la région ont voté par visioconférence.

Le jury était composé de 36 jurés, représentant 32 universités de 10 pays du Moyen-Orient : Djibouti, Égypte, Émirats arabes unis, Irak, Iran, Jordanie, Liban, Palestine, Soudan, et Syrie. La mobilisation et le soutien des ambassades de France àAmman, à Bagdad et à Khartoum ont contribué à la réussite de l’activité auprès des universités jordaniennes, irakiennes et soudanaises.

Avec la participation à distance de Pierre Assouline, membre de l’Académie Goncourt, la proclamation du Prix s’est faite en arabe et en français par les deux plus jeunes étudiants du grand jury. Elle a été suivie d’un débat public entre les étudiants, modéré par la présidente du grand jury, Mme Salma Kojok, romancière francophone.

Comme le veut désormais la tradition, le lauréat 2019 du Prix « Le Choix Goncourt de l’Orient » sera invité à l’occasion du prochain Salon du livre francophone de Beyrouth et son roman sera traduit en arabe. Les activités qui accompagnent la désignation du Prix se prolongeront tout au long de l’année 2020 dans les pays de la région à travers les Campus numériques francophones de l’AUF et les Instituts français.

