L’armée libanaise indique avoir saisi 150 tonnes d’essence illégalement stockés dans une station en construction de la localité de Barbara dans le caza de Jbeil.

Pour rappel, l’armée libanaise a débuté une opération visant à mettre fin à la contrebande et au stockage illégal de carburants ce samedi. Depuis, d’importantes quantités d”essence et de fioul sont saisies quotidiennement alors que le Liban traverse une grave situation de pénurie en carburants depuis plusieurs mois, une crise encore exacerbée par les déclarations du gouverneur de la Banque du Liban annonçant la fin du programme de subvention, il y a 2 semaines, en dépit de son engagement à ce que le financement de celui-ci se poursuive jusqu’à la fin du mois de septembre en contrepartie d’une augmentation de la parité utilisée de 1 507 LL/USD à 3 900 LL/USD.

Un accord a cependant été conclu par la commission parlementaire des transports, les sociétés distributrices de carburant et le ministère de l’énergie et des ressources hydrauliques, en présence d’un représentant de la Banque du Liban pour que ce programme puisse se poursuivre. On ignore pour l’heure, si la BdL acceptera de poursuivre ce programme de subvention jusqu’à la mise en place du programme de rationnement à destination des personnes les plus vulnérables dont la mise en fonction est prévue fin septembre.

