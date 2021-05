Le département du Trésor américain a annoncé que 7 ressortissants libanais seront désormais sanctionnés en raison de liens avec le Hezbollah et de l’association Al Qard el Hassan, une organisation agissant comme la branche financière du mouvement chiite et déjà ayant pris une ampleur dernièrement en se posant comme alternative aux banques libanaises fortement impactées par la crise économique.

Selon le site du trésor américain, il s’agirait de Youssef Ezzat Akar, né le 1er novembre 1967 et résidant à Khiam, d’Ali Ibrahim Daher, né le 4 juillet 1964 et résidant à Haret Hreik, de Hassan Abbas Gharib, né le 25 septembre 1969 et résidant à proximité de Tyr, de Habib Mustafa Harb, né le 6 août 1973 et résidant à Nabatiyeh, de Chehade Hassan Othman, né le 9 juin 1979 dont le domicile serait inconnu, de Mahmoud Wahid Subayti, né le 23 février 1961 et résident à Kfar Sir et enfin de Mohammed Ahmad Yazbeck, né le 1er décembre 1971 et résident à Haret Hreik.

Pour rappel, l’association Al Qard el Hassan avait été fondée en 1982 lors de l’invasion israélienne du Liban, opère comme une banque avec 30 filiales et cependant sans licence bancaire mais avec un permis du ministère de l’intérieur. Son fonctionnement serait conforme à la finance islamique avec un financement sous forme de donations, indiquent ses responsables.

