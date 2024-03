Sur son compte X, le Dr Fouad Abou Nader a écrit : “Dans son rapport de septembre 2022, le Fonds monétaire international (FMI) avait dénoncé le torpillage du plan Lazard par les commissions des Finances et du Budget et de l’Administration et de la Justice.

C’est pourquoi les commissions parlementaires sont soupçonnées de vouloir mettre en œuvre le plan de l’Association des Banques du Liban (ABL) de mai 2020 qui préconise la vente de l’or de la Banque du Liban, les entreprises et participations publiques, les biens immobiliers de l’Etat et la façade maritime du Liban.

Nous craignons donc que la décision la semaine dernière de la Commission de l’Administration et de la Justice de créer une sous-commission pour fusionner le projet de loi du parti des Forces libanaises (concernant les actifs publics) et celui d’Amal (concernant les déposants) s’inscrive dans cet objectif.

Nous serons donc attentifs au projet de loi qui sera proposé par cette sous-commission.

Nous ne laisserons aucune légalisation du pillage du Liban et des déposants se faire !”

فضح صندوق النقد الدولي، في تقريره الصادر في أيلول ٢٠٢٢، عملية نسف خطة لازارد عبر لجنتي المال والموازنة والادارة والعدل البرلمانيتين.

لذلك حامت الشبهات، منذ أيار ٢٠٢٠، حول اللجان البرلمانية لنيتها تنفيذ توجّه جمعية مصارف لبنان لبيع الذهب المودع في مصرف لبنان

والمؤسسات والمصالح… pic.twitter.com/OgAVpKjE8u — Fouad Abou Nader | فؤاد أبو ناضر (@fabounader) March 13, 2024