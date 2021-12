Amnesty International et Human Rights Watch demandent la libération de Nada Homsi

Amnesty International et Human Rights Watch demandent la libération d’une journaliste, Nada Homsi, qu’ils estiment être détenu arbitrairement. Celle-co aurait été arrêtée par la Sureté Générale le 16 novembre à la suite d’une perquisition dans son appartement qui a eu lieu sans ordre judiciaire. Depuis la Sureté Générale lui aurait refusé l’accès à un avocat et décidé de son expulsion en dépit d’une ordonance judiciaire appelant à sa libération, le 25 novembre dernier.

Pour sa part, son avocate indique qu’une petite quantité de cannabis avait été trouvée à son domicile. Cependant, elle précise que la journaliste serait détenue pour des raisons de sécurité non divulgées.

Journaliste syro-américaine basée au Liban, Nada Homsi a notamment écrit dans les colonnes du New York Times, Al Jazeera et Middle East Eyes au sujet de la crise économique que traverse actuellement le Liban et les difficultés sociales et économiques auxquelles font face la population.