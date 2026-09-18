Aoun et Salam préparent les échéances diplomatiques

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Le président libanais Joseph Aoun et le premier ministre Nawaf Salam ont examiné, vendredi 18 septembre au palais de Baabda, la situation dans le sud du Liban, les résultats des consultations menées à Paris et les prochaines échéances diplomatiques du pays. Leur entretien a notamment porté sur la préparation de la conférence internationale de soutien à l’armée et aux Forces de sécurité intérieure, la participation libanaise à l’Assemblée générale des Nations unies à New York et une prochaine réunion consacrée au Liban à Washington. Les deux responsables ont également abordé la poursuite de l’examen du budget par le gouvernement.

Aoun et Salam font le point sur le sud du Liban

La situation sécuritaire dans le sud du Liban a occupé une place importante dans l’entretien entre Joseph Aoun et Nawaf Salam. La présidence de la République a souligné la poursuite des attaques israéliennes contre les villages et localités du Sud, dans un contexte où la question de la stabilité de cette région reste au centre de l’action diplomatique libanaise.

Cette situation pèse directement sur plusieurs dossiers que Beyrouth doit défendre auprès de ses partenaires internationaux. Les autorités libanaises cherchent notamment à renforcer les capacités de l’armée, dont le rôle dans le Sud constitue l’un des principaux éléments des discussions avec les États-Unis, la France et les autres partenaires internationaux du Liban.

L’entretien entre les deux responsables intervient ainsi avant plusieurs rendez-vous diplomatiques importants. Joseph Aoun a informé Nawaf Salam des résultats de ses rencontres à Paris et des préparatifs engagés en vue d’une conférence internationale consacrée au soutien des institutions militaires et sécuritaires libanaises.

Aoun présente à Salam les résultats de ses rencontres à Paris

Le chef de l’État a présenté au premier ministre les résultats des entretiens qu’il a eus à Paris avec le président français Emmanuel Macron et le roi Abdallah II de Jordanie. Ces consultations ont notamment permis d’aborder la situation libanaise et les conditions nécessaires au renforcement de la stabilité du pays.

Joseph Aoun a également rendu compte des discussions préparatoires relatives à la conférence internationale destinée à soutenir l’armée libanaise et les Forces de sécurité intérieure. Cette initiative doit permettre de mobiliser une assistance internationale en faveur des deux institutions, alors que les autorités leur attribuent un rôle central dans le rétablissement de l’autorité de l’État et la sécurité intérieure.

La préparation de cette conférence intervient dans une période particulièrement sensible pour l’armée. Celle-ci doit assurer ses missions sur l’ensemble du territoire tout en renforçant son déploiement dans le Sud, où la situation demeure instable en raison des attaques israéliennes.

Le soutien extérieur doit notamment contribuer à préserver les capacités opérationnelles des forces libanaises. La crise économique et financière qui frappe le pays depuis 2019 a fortement réduit les moyens de l’État et affecté les revenus des militaires et des membres des forces de sécurité.

L’Assemblée générale de l’ONU au programme

Joseph Aoun et Nawaf Salam ont également préparé la participation du Liban aux réunions de l’Assemblée générale des Nations unies à New York, dont la semaine de haut niveau doit commencer mardi 22 septembre.

Le premier ministre dirigera la délégation libanaise. Cette présence donnera à Beyrouth l’occasion de présenter ses positions devant ses partenaires internationaux à un moment où plusieurs dossiers concernant directement le pays restent ouverts, notamment la situation dans le Sud et le soutien aux institutions de l’État.

L’agenda new-yorkais devrait également permettre à Nawaf Salam d’avoir une série de contacts en marge des travaux de l’Assemblée générale. La réunion annuelle rassemble chefs d’État, chefs de gouvernement et ministres des Affaires étrangères et constitue l’un des principaux rendez-vous diplomatiques multilatéraux de l’année.

Pour le Liban, cette séquence intervient après les consultations de Paris évoquées par Joseph Aoun et avant d’autres rencontres internationales. Les autorités cherchent ainsi à maintenir la situation libanaise à l’ordre du jour des discussions avec leurs partenaires.

Une réunion sur le Liban également prévue à Washington

Les deux responsables ont évoqué une réunion qui doit se tenir à Washington et qui sera consacrée à la situation libanaise. Les détails de cette rencontre n’ont pas été précisés dans le communiqué de la présidence, mais elle s’inscrit dans une séquence diplomatique plus large impliquant plusieurs partenaires du Liban.

Washington conserve un rôle important dans les dossiers concernant le sud du pays et l’armée libanaise. Les États-Unis figurent également parmi les principaux interlocuteurs internationaux de Beyrouth dans les discussions liées à la stabilité et à la sécurité.

La réunion prévue aux États-Unis intervient parallèlement à un autre agenda libanais à Washington sur le terrain économique. Le ministre des Finances Yassine Jaber a annoncé vendredi une prochaine séquence de rencontres avec les institutions financières internationales, alors que Beyrouth cherche à progresser vers un nouvel accord avec le Fonds monétaire international.

Ces différents rendez-vous placent ainsi la diplomatie libanaise devant une série d’échéances rapprochées, à New York comme à Washington, tandis que les autorités tentent simultanément d’obtenir un soutien sécuritaire et de faire avancer les réformes financières.

La confiance du Parlement également évoquée

Joseph Aoun a par ailleurs félicité Nawaf Salam après le renouvellement de la confiance accordée à son gouvernement par la Chambre des députés à l’issue des séances de débat parlementaire.

Cette séquence politique intervient alors que l’exécutif doit gérer simultanément plusieurs dossiers urgents : les tensions dans le Sud, les négociations financières, la restructuration du secteur bancaire, la préparation du budget et les engagements internationaux du Liban.

Le gouvernement Salam doit notamment poursuivre la mise en œuvre des réformes financières attendues après l’adoption de la législation sur la restructuration bancaire. Le projet concernant le traitement de la « faille financière », c’est-à-dire la répartition des pertes accumulées dans le système, constitue désormais l’un des dossiers économiques les plus sensibles.

Le même jour, une mission du Fonds monétaire international a achevé quatre jours de réunions à Beyrouth. Les discussions ont porté sur la poursuite des réformes et la préparation d’un éventuel accord au niveau des services du FMI.

Le gouvernement doit poursuivre l’examen du budget

L’entretien entre Joseph Aoun et Nawaf Salam a enfin porté sur la poursuite de l’examen du budget par le Conseil des ministres. Le gouvernement travaille actuellement sur le projet de budget 2027, parallèlement aux discussions consacrées aux réformes financières.

Cette simultanéité pourrait peser sur le calendrier législatif. Le ministre des Finances a indiqué vendredi que le projet de budget devrait être transmis au Parlement le 2 octobre. Son examen pourrait retarder le début des discussions parlementaires consacrées au texte sur la faille financière, sans remettre en cause, selon le gouvernement, la volonté de faire avancer ce dossier.

La préparation budgétaire intervient dans un environnement où le Liban cherche à restaurer progressivement le fonctionnement de ses institutions financières et à convaincre ses partenaires internationaux de la réalité des réformes entreprises.

Les prochaines semaines concentreront ainsi plusieurs échéances pour l’exécutif. Nawaf Salam doit conduire la délégation libanaise à l’Assemblée générale des Nations unies à partir de la semaine prochaine, tandis que les consultations internationales doivent se poursuivre autour du soutien à l’armée et des dossiers économiques. À Beyrouth, le Conseil des ministres devra parallèlement poursuivre l’examen du budget avant sa transmission prévue au Parlement au début du mois d’octobre.

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