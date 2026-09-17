Le prix du pain passe à 80 000 livres au Liban

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Le prix du pain augmente de 5 000 livres libanaises à compter du 17 septembre 2026. Le ministère de l’Économie et du Commerce a fixé à 80 000 livres le prix de la miche de pain libanais blanc de format moyen vendue directement dans les boulangeries, contre 75 000 livres auparavant. Cette hausse de 6,7 % intervient après le doublement du prix du mazout depuis le début de la crise évoquée par le ministère. Le carburant représente désormais, selon ses calculs, environ 22 % du coût de production du pain.

La décision touche un produit de consommation quotidienne et intervient dans un contexte où les boulangeries supportent une hausse de leurs charges d’exploitation. Le ministère affirme avoir appliqué le mécanisme de tarification utilisé depuis plusieurs années. Celui-ci réévalue périodiquement le prix officiel en fonction du coût réel des différents éléments nécessaires à la fabrication et à la distribution du pain.

Le prix du pain relevé de 6,7 %

Le changement annoncé porte précisément sur la miche de pain libanais blanc de format moyen vendue dans les salles de vente des boulangeries. Son prix passe de 75 000 à 80 000 livres, soit 5 000 livres supplémentaires. Rapportée au tarif précédent, l’augmentation atteint environ 6,7 %.

Le ministère présente cette révision comme un ajustement destiné à préserver la continuité de la production et la disponibilité du pain sur le marché. Il reconnaît toutefois que toute hausse du prix de ce produit ajoute une dépense aux budgets des ménages, déjà confrontés à des conditions de vie difficiles.

La mesure ne résulte donc pas, selon l’explication officielle, d’un changement arbitraire du tarif. Elle découle de la formule de calcul utilisée par l’administration pour suivre l’évolution des coûts. Le prix final doit ainsi refléter les variations des principales charges assumées par les boulangeries.

Cette logique est particulièrement importante pour le pain blanc libanais, dont le prix reste encadré. Contrairement à un produit dont le tarif est librement fixé par chaque vendeur, la miche concernée fait l’objet d’un prix officiel. Les boulangeries et les points de vente doivent dès lors respecter les montants définis dans la tarification en vigueur.

Le mazout représente 22 % du coût de production

Le facteur mis en avant par le ministère est le mazout. Son prix a doublé depuis le début de la crise mentionnée dans le communiqué. Or ce carburant représente environ 22 % du coût de production du pain. Son renchérissement pèse donc directement sur les dépenses nécessaires au fonctionnement des fours et, plus largement, sur les charges des boulangeries.

L’effet ne se limite pas au carburant. Le ministère signale également une augmentation des autres coûts de production, sans détailler leur évolution respective dans son annonce. Ces hausses cumulées ont relevé le coût nécessaire pour produire une miche et maintenir les installations en activité.

La part de 22 % attribuée au mazout permet toutefois de mesurer le poids de l’énergie dans la décision. Pour les boulangeries, une variation importante de cette dépense se répercute rapidement sur le coût de fonctionnement. Le nouveau prix de 80 000 livres vise ainsi, selon le ministère, à absorber une partie de cette hausse tout en évitant une perturbation de l’approvisionnement.

L’enjeu affiché par les autorités est de maintenir le pain disponible dans les boulangeries. Le ministère considère que l’ancien tarif ne correspondait plus au niveau actuel des charges. Il estime donc qu’un ajustement limité était devenu nécessaire pour permettre aux producteurs de poursuivre leur activité dans les conditions de coût actuelles.

Une tarification appelée à évoluer avec les coûts

Le ministère insiste sur un autre point : le mécanisme de tarification doit fonctionner dans les deux sens. Une augmentation des charges peut conduire à relever le prix officiel, mais une baisse des coûts doit également entraîner une révision à la baisse.

L’administration s’engage ainsi à réexaminer le tarif si les coûts de production diminuent. Elle affirme qu’elle réduira le prix lorsque les conditions le permettront, conformément au mécanisme déjà appliqué auparavant. Le maintien des 80 000 livres n’est donc pas présenté comme définitif, mais comme le résultat de la structure actuelle des coûts.

Cette précision place l’évolution du mazout au centre des prochaines révisions. Si son prix recule de manière suffisamment importante, son poids dans le calcul pourrait contribuer à faire baisser le tarif de la miche. À l’inverse, toute nouvelle hausse des principales composantes de production pourrait exercer une pression supplémentaire sur la tarification.

Le mécanisme vise ainsi à établir un lien entre le prix payé par le consommateur et les dépenses effectivement supportées par la filière. Le ministère n’a toutefois pas annoncé de calendrier précis pour la prochaine révision. Celle-ci dépendra de l’évolution des paramètres pris en compte dans la formule officielle.

Contrôles annoncés dans les boulangeries

La hausse du prix s’accompagne d’un dispositif de contrôle. La Direction de la protection des consommateurs poursuit ses inspections sur les marchés et dans les boulangeries afin de vérifier le respect du tarif officiel. Ces opérations doivent également permettre de constater et de sanctionner les éventuelles infractions.

Pour les consommateurs, le montant de référence est désormais de 80 000 livres pour la miche blanche de format moyen achetée directement dans les boulangeries. Le respect du prix officiel devient donc l’un des principaux points de surveillance après l’entrée en vigueur de la nouvelle tarification.

Le contrôle revêt une importance particulière au moment d’un changement de prix. Une modification officielle peut créer des écarts entre les tarifs affichés, les anciennes grilles encore visibles et les montants effectivement demandés. Les inspections doivent limiter ces différences et assurer une application uniforme de la décision.

La Direction de la protection des consommateurs est chargée de suivre cette mise en œuvre. Le ministère relie explicitement ces contrôles à deux objectifs : préserver l’organisation du marché et protéger les droits des consommateurs. L’administration veut ainsi éviter que la hausse officielle de 5 000 livres ne serve de justification à des majorations non prévues par la tarification.

Un surcoût immédiat pour les ménages

Pour un achat unitaire, l’écart paraît limité à 5 000 livres. Mais l’effet devient plus visible pour les foyers qui achètent du pain fréquemment. Dix miches représentent désormais une dépense supplémentaire de 50 000 livres par rapport à l’ancien prix. Vingt miches correspondent à 100 000 livres de plus.

Cette hausse intervient sur un produit essentiel, ce qui explique la sensibilité particulière de toute modification tarifaire. Le ministère lui-même souligne le poids supplémentaire imposé aux citoyens. Il justifie néanmoins la décision par la nécessité de maintenir la production et d’éviter des difficultés d’approvisionnement liées à une tarification devenue insuffisante face aux coûts.

La nouvelle grille constitue donc un arbitrage entre deux contraintes immédiates : contenir la dépense supportée par les consommateurs et couvrir suffisamment les charges des boulangeries pour préserver la fabrication du pain. À ce stade, le ministère privilégie un relèvement de 5 000 livres et maintient le principe d’une correction future si les coûts diminuent.

L’évolution du mazout sera désormais l’un des indicateurs à suivre. Avec une part estimée à 22 % du coût de production, toute variation sensible de son prix peut modifier l’équilibre de la tarification. Les prochains contrôles devront, eux, vérifier que le passage à 80 000 livres est appliqué conformément au prix officiel et sans majorations injustifiées.





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