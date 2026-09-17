Bombes à Israël : un élu américain bloque la vente

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Le représentant démocrate Gregory Meeks a annoncé mercredi 16 septembre 2026 qu’il refusait de valider à ce stade un projet américain de vente à Israël de 40 000 bombes de 2 000 livres, soit environ 907 kilogrammes chacune. Le contrat, évalué à 2,8 milliards de dollars, suscite selon lui de « graves préoccupations non résolues » concernant une éventuelle utilisation de ces munitions dans les zones densément peuplées du Liban et de la bande de Gaza. Son opposition suspend l’approbation dans le cadre de la procédure informelle au Congrès, mais l’administration Trump dispose de moyens juridiques pour contourner cet obstacle.

Gregory Meeks est le principal représentant démocrate au sein de la commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants. Il affirme que l’administration de Donald Trump ne lui a pas fourni de garanties suffisantes sur le respect du droit américain, du droit international et des mesures de protection des civils lors de l’utilisation des armes par le gouvernement de Benjamin Netanyahu.

Gregory Meeks refuse de valider la vente

La décision annoncée à Washington concerne un ensemble de munitions lourdes dont la vente à Israël a été communiquée de manière informelle aux commissions compétentes du Congrès mardi 15 septembre.

Le paquet atteint 2,8 milliards de dollars. Il comprend 40 000 bombes de 2 000 livres, une catégorie de munitions particulièrement puissante en raison de la quantité d’explosifs qu’elle transporte et des dégâts qu’elle peut provoquer.

Gregory Meeks a indiqué qu’il ne donnerait pas son feu vert au projet dans les conditions actuelles. L’élu de New York dit rester favorable à la sécurité d’Israël et à sa capacité à répondre aux menaces régionales. Il distingue toutefois ce soutien de la question des conditions dans lesquelles les armes américaines sont utilisées.

Son objection porte principalement sur les conséquences potentielles de l’emploi de bombes aussi lourdes dans des espaces urbains ou densément peuplés.

Il cite explicitement deux territoires : le Liban et la bande de Gaza.

Le démocrate considère que des questions restent sans réponse sur les garanties offertes par l’administration américaine concernant l’utilisation de ces armes. Il demande notamment que les équipements financés ou fournis par Washington soient employés conformément au droit et avec des garanties suffisantes pour les populations civiles.

Cette position place donc la protection des civils au cœur de son refus de valider immédiatement la transaction.

Le Liban explicitement cité dans les objections

La référence au Liban constitue un élément important de la déclaration de Gregory Meeks. Le parlementaire ne limite pas ses préoccupations à la guerre dans la bande de Gaza. Il évoque également le risque d’utilisation des bombes de 2 000 livres dans des secteurs densément peuplés du territoire libanais.

Des munitions de cette catégorie ont déjà été utilisées par Israël lors de ses opérations militaires à Gaza et au Liban. Leur puissance a alimenté les interrogations sur leur emploi à proximité des populations civiles.

La vente envisagée porterait sur un volume particulièrement important. Selon les informations disponibles sur le projet, les 40 000 bombes seraient réparties entre 20 000 MK 84 et 20 000 BLU-117.

Ces deux modèles appartiennent à la catégorie des bombes de 2 000 livres. Leur masse atteint environ 907 kilogrammes.

C’est précisément la combinaison entre la puissance de ces armes, leur nombre et la possibilité de leur utilisation dans des zones habitées qui motive les réserves exprimées par Gregory Meeks.

Son communiqué mentionne directement le gouvernement du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Le parlementaire estime ne pas avoir reçu de l’administration Trump les assurances nécessaires permettant de considérer que ces armes seront employées avec des protections adéquates pour les civils.

Le refus annoncé mercredi ne constitue cependant pas une interdiction définitive de la vente.

Un blocage qui pourrait être contourné

Le rôle de Gregory Meeks lui permet d’intervenir dans le mécanisme informel de consultation du Congrès qui précède les grandes ventes d’armes américaines à l’étranger.

Les principaux responsables des commissions parlementaires compétentes sont généralement informés avant la notification formelle d’une transaction. Cette étape permet aux élus d’examiner le projet et de demander des informations complémentaires.

Gregory Meeks utilise cette procédure pour retenir son approbation.

Son opposition crée donc un obstacle politique et procédural à la transaction, mais elle ne lui donne pas à elle seule un droit de veto définitif.

L’administration Trump conserve la possibilité de poursuivre la vente. Une fois la notification officielle transmise au Congrès, le secrétaire d’État Marco Rubio peut notamment invoquer une situation d’urgence liée aux intérêts de sécurité nationale des États-Unis.

Une telle décision permettrait à l’exécutif de contourner la procédure normale d’examen parlementaire.

Ce scénario n’est pas seulement théorique. L’administration américaine a déjà utilisé ce mécanisme pour accélérer des ventes d’armes destinées à Israël.

La portée immédiate de la décision de Gregory Meeks doit donc être distinguée de son impact final. Le parlementaire bloque son approbation dans le processus informel, mais Washington pourrait décider de faire avancer la transaction malgré cette opposition.

Marco Rubio dispose d’un précédent

Le secrétaire d’État Marco Rubio a déjà utilisé la procédure d’urgence pour contourner l’examen parlementaire normal d’une vente d’armes à Israël.

En 2025, l’administration avait ainsi accéléré une transaction de près de 3 milliards de dollars. Cette décision avait permis de passer outre la procédure habituelle au Congrès.

L’administration Trump a ensuite approuvé, en janvier 2026, une nouvelle série de ventes d’armes à Israël représentant au total 6,67 milliards de dollars.

Le projet de 2,8 milliards annoncé cette semaine s’inscrit dans cette continuité. Il augmenterait encore les capacités militaires israéliennes et fournirait un nombre considérable de munitions lourdes.

Le département d’État américain n’avait pas apporté de réponse publique aux demandes de commentaires concernant l’objection de Gregory Meeks et les modalités précises du nouveau contrat au moment de l’annonce.

La prochaine étape sera donc déterminante. La transaction n’a pour l’instant fait l’objet que d’une notification informelle auprès des parlementaires concernés.

Une notification officielle ouvrirait une nouvelle phase du processus et pourrait conduire l’administration à répondre aux préoccupations exprimées par Meeks, à modifier les conditions de la vente ou à utiliser les pouvoirs dont elle dispose pour la faire avancer sans son accord.

Des bombes déjà au centre d’un débat sous Biden

Les bombes de 2 000 livres avaient déjà provoqué un désaccord entre Washington et Israël sous l’administration de Joe Biden.

En 2024, la Maison-Blanche avait suspendu la livraison de certaines de ces munitions en raison des inquiétudes concernant leur utilisation dans la bande de Gaza et le risque de pertes civiles importantes.

Cette suspension avait constitué l’une des décisions américaines les plus visibles concernant les conditions de fourniture de certaines armes à Israël pendant la guerre déclenchée après les attaques du Hamas du 7 octobre 2023.

Le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche a marqué une évolution de cette politique. Son administration a pris plusieurs décisions visant à renforcer les capacités militaires israéliennes et à accélérer certaines livraisons.

Le projet actuellement examiné va plus loin par son volume : 40 000 bombes lourdes seraient concernées par le contrat.

La position de Gregory Meeks réintroduit donc au Congrès la question qui avait déjà provoqué la suspension de certaines livraisons : dans quelles conditions les États-Unis peuvent-ils fournir des armes d’une telle puissance lorsqu’elles sont susceptibles d’être utilisées dans des territoires densément peuplés ?

Pour le parlementaire démocrate, les garanties fournies jusqu’ici ne permettent pas de lever cette interrogation.

Une vente de 2,8 milliards encore en suspens

La décision de Meeks intervient avant l’achèvement de la procédure américaine. À ce stade, il ne s’agit donc ni d’une vente définitivement annulée ni d’un transfert définitivement autorisé.

Le projet reste évalué à 2,8 milliards de dollars et prévoit toujours la fourniture de 40 000 bombes de 2 000 livres à Israël.

L’administration Trump doit désormais décider de la manière dont elle répondra à l’objection du principal démocrate de la commission des Affaires étrangères de la Chambre.

Elle peut chercher à fournir des garanties supplémentaires sur les conditions d’utilisation des armes. Elle peut également poursuivre la procédure malgré son opposition et, si elle le juge nécessaire, recourir à une déclaration d’urgence.

Pour le Liban, la déclaration de Gregory Meeks introduit directement le territoire libanais dans le débat parlementaire américain sur cette vente. L’élu de New York cite explicitement les zones densément peuplées du pays parmi les endroits où l’utilisation de ces bombes soulève, selon lui, des questions sur la protection des civils et le respect du droit.

La décision finale sur le contrat reste désormais entre les mains de l’administration américaine et du processus de contrôle au Congrès, avec la possibilité d’une nouvelle confrontation entre l’exécutif et des parlementaires sur les conditions de fourniture de ces 40 000 bombes à Israël.

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