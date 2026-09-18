Paris sans calendrier : derrière la démonstration diplomatique, le financement de l’armée reste à négocier

- Advertisement -

71

Lire l'article Stop

La réunion organisée à Paris le 17 septembre devait donner une traduction concrète au soutien international affiché à l’armée libanaise et aux Forces de sécurité intérieure. Le lendemain, pourtant, les informations provenant de sources diplomatiques et politiques décrivaient un résultat beaucoup plus prudent que l’image produite par la rencontre. Joseph Aoun, Emmanuel Macron et le roi Abdallah II de Jordanie ont donné à l’événement un poids politique incontestable. Des responsables militaires, des représentants américains, européens et arabes ont entendu les besoins libanais. L’armée et les forces de sécurité ont présenté leurs priorités. Mais aucun grand paquet financier n’a été annoncé, aucun montant collectif n’a été engagé et, surtout, la conférence qui doit transformer ces discussions en engagements concrets n’a pas encore reçu de calendrier définitif.

Cette différence entre la portée politique de Paris et son résultat financier constitue le véritable sujet. Le Liban n’est plus dans une phase où il lui suffit d’obtenir une déclaration de soutien à son armée. Il prépare une modification profonde de son architecture sécuritaire. La FINUL doit quitter le Sud à la fin de l’année. L’armée doit y renforcer considérablement sa présence. Elle est parallèlement appelée à appliquer les décisions de l’État sur le monopole des armes, tandis que le retrait israélien reste incomplet. La question posée aux partenaires étrangers n’est donc plus abstraite : sont-ils prêts à financer rapidement cette transformation, et à quelles conditions ?

Une réunion préparatoire qui n’était pas encore la conférence des donateurs

Une partie du malentendu autour de Paris vient de la nature même de la rencontre. Il ne s’agissait pas du grand rendez-vous destiné à recueillir les contributions financières, mais d’une réunion préparatoire organisée dans le cadre du processus d’Aqaba. Son objectif était de réunir les partenaires, de présenter les besoins et de commencer à coordonner les réponses. C’est précisément pour cette raison que Joseph Aoun a demandé publiquement que les participants sortent de Paris avec une feuille de route et un calendrier clair pour la conférence internationale de soutien.

Cette demande est révélatrice. Si le calendrier avait déjà été arrêté, le président libanais n’aurait pas eu besoin d’en faire l’un des objectifs de la réunion. Les informations provenant de sources diplomatiques confirment qu’à la fin des discussions, le véritable rendez-vous financier restait à organiser. Les délégations avaient entendu les demandes libanaises et devaient, pour plusieurs d’entre elles, les transmettre à leurs gouvernements afin de déterminer ce qu’elles étaient disposées à fournir.

Ce fonctionnement est classique dans une conférence préparatoire, mais le contexte libanais lui donne une urgence particulière. Le pays ne prépare pas un programme militaire à horizon de plusieurs années dans un environnement stable. Il travaille contre un calendrier. La disparition de la FINUL impose une échéance, tandis que l’armée doit simultanément maintenir ses missions sur l’ensemble du territoire. Le temps diplomatique des capitales donatrices risque ainsi de ne pas correspondre au temps opérationnel de l’institution militaire.

Le roi Abdallah II a d’ailleurs indiqué qu’un nouveau rendez-vous devait intervenir avant la fin de l’année afin d’examiner ce qui aurait été réalisé. Cette indication constitue un jalon politique, mais elle ne signifie pas qu’une conférence de financement disposant déjà d’une liste de contributions ait été fixée. Paris a donc lancé un processus plutôt qu’il ne l’a achevé.

L’armée n’est pas venue avec une demande abstraite

La délégation libanaise n’a pas simplement demandé « davantage d’aide ». L’armée et les Forces de sécurité intérieure ont présenté des rapports détaillant leurs besoins. Les déclarations publiques permettent d’en identifier plusieurs : capacités de surveillance, contrôle des frontières, lutte contre les drones, pièces de rechange pour le matériel existant et renforcement de la capacité opérationnelle des unités.

Le roi Abdallah II a été particulièrement précis sur ce point. Il a souligné la nécessité de combler rapidement les lacunes concernant la surveillance de l’espace aérien, les drones et le maintien en condition des équipements. Son intervention montre que les discussions ont dépassé le principe général du soutien pour entrer dans la question des capacités dont l’armée manque réellement.

Joseph Aoun a, de son côté, développé un argument destiné directement aux bailleurs : l’armée accomplit déjà beaucoup avec peu de ressources et pourrait faire davantage si les moyens nécessaires lui étaient fournis. Il a aussi promis que l’aide internationale serait associée à des mécanismes de transparence et de responsabilité, tout en affirmant que l’État libanais devrait progressivement reprendre une part plus importante du financement de ses institutions militaires et sécuritaires lorsque ses capacités financières le permettraient.

Cette précision n’est pas anodine. Elle répond à une interrogation des bailleurs : financer l’armée ne peut pas signifier créer une institution dont une partie croissante du fonctionnement dépendrait indéfiniment de contributions étrangères. Beyrouth demande donc une aide massive pour franchir une étape, tout en promettant qu’elle ne deviendra pas un mode permanent de financement.

Mais la réunion de Paris a surtout montré que les partenaires ne regardent pas seulement la liste des équipements. Ils regardent ce que ces équipements doivent permettre d’obtenir.

Derrière les demandes militaires, le dossier politique des armes

C’est ici que les informations de coulisses deviennent déterminantes. Des sources diplomatiques rapportées par une source médiatique font état d’une position américaine et saoudienne plus exigeante que le discours public de soutien pourrait le laisser penser. Selon elles, une aide militaire substantielle serait liée à l’application par l’État de ses décisions concernant le monopole des armes et, plus directement, au traitement de l’arsenal du Hezbollah.

Aucun document officiel disponible ne permet d’affirmer qu’une condition financière formelle a été rédigée selon une formule précise. Il serait donc excessif de parler d’un ultimatum financier établi. En revanche, le lien politique entre renforcement de l’armée et monopole des armes apparaît clairement dans les déclarations publiques elles-mêmes. Le roi Abdallah II a appelé à donner à l’armée les moyens et la liberté nécessaires pour traiter les dossiers intérieurs et concentrer les armes entre les mains de l’État. La présidence française a, elle aussi, présenté l’armée comme l’instrument permettant à l’État d’exercer pleinement son autorité et son monopole sur les armes.

La différence entre les positions se situe donc moins dans l’objectif que dans la méthode. Paris semble privilégier une montée en puissance graduelle de l’armée, avec l’idée qu’il faut d’abord lui donner suffisamment de capacités pour que l’État puisse étendre son autorité sans provoquer une rupture incontrôlée. Les informations diplomatiques décrivent Washington et Riyad comme davantage attachés à la traduction concrète des décisions déjà prises.

Ce décalage peut expliquer pourquoi Paris a produit un engagement politique fort sans produire immédiatement un engagement financier équivalent. Avant de promettre des sommes importantes, les bailleurs veulent savoir quel sera exactement le rôle de l’armée dans les prochains mois, comment évoluera le dossier des armes et comment cette évolution s’articulera avec le retrait israélien.

Le retrait israélien est le verrou que Beyrouth remet sur la table

Joseph Aoun a précisément cherché à empêcher que Paris ne transforme le soutien à l’armée en discussion à sens unique sur les obligations libanaises. Son discours a replacé les engagements israéliens au centre de l’équation. Le Liban, a-t-il soutenu, a commencé à appliquer ce qu’il avait accepté. Mais la poursuite de ce processus ne peut pas être dissociée de la fin des attaques israéliennes, des violations et de l’occupation de portions du territoire.

Cette position permet de comprendre pourquoi Beyrouth insiste autant sur l’application complète de la formule tripartite négociée avec Israël. Le raisonnement libanais consiste à refuser une séquence dans laquelle l’État serait sommé de produire tous les résultats sécuritaires attendus pendant qu’Israël conserverait la possibilité d’occuper des positions ou de mener des opérations.

Macron a publiquement rejoint une partie de ce raisonnement. Il a annoncé son intention de parler à Donald Trump afin que les engagements pris soient respectés par Israël. Il a également évoqué un retrait israélien progressif accompagné, de manière simultanée, par la prise de contrôle du terrain par l’État libanais.

Le mot important est ici « simultanément ». Il dessine une méthode différente d’une condition préalable imposée à une seule partie. L’armée avance, Israël se retire et le contrôle étatique progresse. Sur le papier, cette séquence permet de sortir du blocage. Sur le terrain, elle exige un mécanisme extrêmement précis : quelle position est évacuée en premier, quelle unité libanaise la remplace, qui vérifie la transition et que se passe-t-il lorsqu’une étape n’est pas exécutée ?

Or cette mécanique reste justement l’un des sujets de la négociation.

Paris veut redevenir un centre de décision sur le dossier libanais

La réunion avait également une fonction française. Plusieurs éléments montrent que Paris cherchait à réaffirmer sa présence après une période de distance avec Beyrouth. Joseph Aoun a multiplié les signes de rapprochement avec Emmanuel Macron, allant au-delà du dossier militaire pour évoquer l’économie, l’énergie et la reprise de l’exploration pétrolière et gazière.

Cette dimension explique en partie l’investissement personnel du président français. Paris ne veut pas que l’après-FINUL soit défini exclusivement par les États-Unis et Israël. La France travaille avec l’Italie sur un mécanisme destiné à éviter le vide sécuritaire et veut conserver une capacité d’initiative au moment où le système établi dans le Sud est profondément remanié.

La Jordanie joue parallèlement un rôle complémentaire. Le roi Abdallah II dispose de canaux privilégiés avec Washington et avec plusieurs capitales arabes. Son implication dans le processus permet à Paris d’éviter que son initiative apparaisse comme strictement européenne. Elle offre aussi un relais auprès des pays susceptibles de participer financièrement au renforcement de l’armée.

La photographie politique de Paris avait donc une fonction : montrer que le soutien au Liban n’est pas porté par une seule capitale. Mais cette démonstration révèle aussi la difficulté du financement. Plus le nombre de partenaires est important, plus il faut coordonner des intérêts différents avant de convertir le soutien politique en engagements matériels.

Pourquoi personne ne signe encore un chèque en blanc

Les hésitations des bailleurs ne tiennent pas uniquement au Hezbollah. Le futur de la FINUL reste lui-même incertain dans ses modalités pratiques. Les partenaires doivent savoir quelles missions seront transférées à l’armée, quelles fonctions resteront assurées par une présence internationale ou européenne et quels moyens seront nécessaires pour chacune d’elles. Financer une armée qui travaille aux côtés de plusieurs milliers de Casques bleus n’est pas la même chose que financer une armée qui doit assumer seule l’essentiel du contrôle territorial.

Les donateurs doivent aussi déterminer ce qu’ils peuvent fournir. Une aide militaire ne prend pas nécessairement la forme d’un transfert d’argent. Elle peut comprendre des véhicules, des systèmes de communication, des capacités de surveillance, des formations ou la prise en charge de certaines dépenses. Cette fragmentation rend les annonces globales plus difficiles, car les contributions doivent être compatibles entre elles.

Enfin, chaque gouvernement possède ses propres contraintes. Les États-Unis examinent l’aide sous l’angle de leur politique régionale et de leur relation avec Israël. Les pays européens veulent éviter d’engager leurs forces dans une mission dont le mandat serait ambigu. Les pays arabes doivent décider jusqu’où ils sont prêts à financer une institution appelée à jouer un rôle direct dans le dossier des armes. Le Liban demande donc un soutien collectif à des partenaires qui ne donnent pas tous exactement le même sens au mot « soutien ».

Le succès de Paris se mesurera après Paris

Il serait erroné de conclure que la réunion a échoué parce qu’elle n’a pas produit immédiatement de milliards. Ce n’était pas sa fonction première. Elle a permis au Liban de présenter ses besoins au niveau politique et militaire, de replacer le retrait israélien dans la discussion et de maintenir l’après-FINUL à l’agenda international. Elle a aussi obtenu un engagement politique clair de la France et de la Jordanie en faveur du renforcement de l’armée.

Mais il serait tout aussi trompeur de présenter Paris comme si le financement de la nouvelle architecture sécuritaire était acquis. Il ne l’est pas encore. Les besoins doivent être transformés en contributions. La conférence principale doit être organisée. Les conditions politiques doivent être clarifiées. Le calendrier du retrait israélien doit être articulé avec celui du déploiement libanais. Le rôle du futur mécanisme international doit enfin être défini.

C’est pourquoi la demande de Joseph Aoun d’une feuille de route et d’un calendrier est probablement plus révélatrice que les déclarations de soutien prononcées devant les caméras. Elle montre que Beyrouth sait que la phase difficile commence maintenant.

Paris a réussi à réunir les partenaires autour de la table. Il reste à savoir lesquels accepteront de payer, combien ils fourniront, sous quelle forme et surtout ce qu’ils demanderont au Liban en échange de leur engagement. C’est seulement lorsque ces quatre réponses seront connues que la réunion du 17 septembre pourra être jugée pour ce qu’elle aura réellement produit : le point de départ d’un renforcement durable de l’État, ou une nouvelle conférence internationale riche en soutien politique mais trop lente face au calendrier du Sud.

NE MANQUEZ PAS L ESSENTIEL Recevez les alertes importantes du Liban Breaking news et analyses, sans installer l application Libnanews. Activer les alertes web Suivre sur WhatsAppTous nos reseaux