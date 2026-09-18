L’Arabie saoudite est-elle vraiment en retrait du Liban ? Dans les coulisses, Riyad reste au cœur du nouvel équilibre

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La discrétion saoudienne au Liban peut donner l’impression d’un effacement. Les informations publiées par des sources médiatiques le 18 septembre racontent pourtant une histoire différente. Riyad serait toujours directement engagé dans le dossier libanais et continuerait de soutenir la présidence de Joseph Aoun, le gouvernement de Nawaf Salam et surtout le renforcement de l’armée. La différence se situerait dans la méthode : moins d’exposition publique, davantage de conditions politiques et une volonté de voir l’État libanais produire des résultats avant que l’appui extérieur ne change d’échelle. Cette lecture prend une importance particulière au moment où la fin de la FINUL oblige le Liban à rechercher des financements considérables et où le dossier du monopole des armes par l’État devient le principal test de la nouvelle phase.

Plusieurs informations de coulisses permettent surtout d’écarter une lecture trop simple. L’attention de Riyad est fortement mobilisée par le Yémen et par la dégradation de la sécurité régionale, mais cela ne signifierait pas que le dossier libanais ait été abandonné. Des sources informées décrivent au contraire une implication saoudienne continue. Une autre source médiatique, s’appuyant sur des milieux diplomatiques, va plus loin : elle fait état d’une convergence américano-saoudienne sur la nécessité de lier une assistance importante à l’armée à des avancées concrètes dans l’application des décisions de l’État relatives aux armes du Hezbollah. Ce deuxième élément n’est pas confirmé par une annonce officielle et doit donc être considéré comme une information attribuée. Il permet néanmoins de comprendre pourquoi l’absence de grandes annonces financières saoudiennes ne signifie pas nécessairement une absence de stratégie.

Riyad soutiendrait Aoun et Salam, mais sans revenir à l’ancienne politique libanaise

Les sources informées décrivent une position saoudienne assez précise. Riyad continuerait de soutenir l’État et ses institutions, avec une attention particulière portée à Joseph Aoun, Nawaf Salam et l’armée. Cette orientation est différente des périodes durant lesquelles la politique saoudienne au Liban s’appuyait plus directement sur des alliances partisanes, des personnalités ou des réseaux politiques identifiés. Le centre de gravité semble désormais placé sur l’institution étatique.

Cette évolution mérite d’être prise au sérieux, car elle change la manière dont l’influence saoudienne peut s’exercer. Soutenir un parti permet d’intervenir dans le rapport de force intérieur. Soutenir la présidence, le gouvernement et l’armée revient plutôt à investir dans une transformation du fonctionnement de l’État. Dans le contexte actuel, cette transformation possède un contenu très concret : l’État doit progressivement devenir le seul détenteur de la décision militaire et des armes.

La convergence avec Joseph Aoun apparaît donc structurelle. Le président a déclaré à Paris que les Libanais avaient choisi l’État et que la protection du pays devait relever de ses institutions militaires et sécuritaires. Nawaf Salam défend lui aussi la concentration des armes entre les mains de l’État. L’armée est appelée à étendre son contrôle dans le Sud. Riyad n’a pas besoin, dans ce contexte, d’occuper quotidiennement la scène politique libanaise pour voir une partie importante de ses priorités portée directement par les institutions.

Cette situation explique peut-être une partie de sa discrétion. Lorsque les objectifs poursuivis sont inscrits dans la politique officielle de l’État, l’intervention publique permanente devient moins nécessaire. Elle peut même devenir contre-productive si elle permet aux adversaires de cette politique de la présenter comme une injonction étrangère.

Le soutien saoudien pourrait ainsi être plus efficace lorsqu’il reste en arrière-plan.

Le véritable indicateur sera financier

La question est toutefois de savoir jusqu’où ce soutien institutionnel peut aller. Les déclarations politiques coûtent peu. La transformation de l’armée coûte beaucoup plus cher.

Les informations provenant d’une source parlementaire font état d’un besoin qui pourrait atteindre environ cinq milliards de dollars pour permettre à l’armée d’assumer les fonctions appelées à lui revenir avec le départ de la FINUL. Ce montant n’est pas confirmé par une ventilation officielle disponible et doit rester traité comme une estimation rapportée. Il suffit néanmoins à montrer que le Liban ne pourra pas financer seul, à court terme, l’ensemble de cette transformation.

C’est ici que l’Arabie saoudite redevient incontournable.

La France peut jouer un rôle diplomatique et fournir certaines capacités. Les États-Unis sont un partenaire militaire majeur et disposent d’équipements particulièrement utiles à l’armée. La Jordanie possède une expérience opérationnelle et peut contribuer à la formation et à la coordination. Mais les pays du Golfe, et notamment l’Arabie saoudite, possèdent une capacité financière susceptible de modifier l’échelle du programme.

L’absence d’annonce saoudienne spectaculaire à Paris ne permet donc pas de conclure que Riyad ne participera pas. La réunion était préparatoire. Les besoins doivent encore être transformés en demandes précises, puis en contributions nationales. Le moment déterminant interviendra lorsque les partenaires devront indiquer ce qu’ils sont réellement disposés à financer.

C’est également à ce moment que les éventuelles conditions saoudiennes deviendront plus visibles.

L’aide à l’armée et les armes du Hezbollah : la condition qui n’est pas encore écrite

Une source médiatique rapporte, sur la base d’informations diplomatiques, l’existence d’une approche américano-saoudienne associant l’aide substantielle à l’armée à l’exécution des décisions gouvernementales sur les armes du Hezbollah. Cette formulation appelle une précaution essentielle : les sources fournies ne présentent ni accord signé ni déclaration officielle saoudienne établissant cette condition de façon formelle. Il serait donc incorrect d’écrire que Riyad a posé publiquement un ultimatum financier.

Mais le contenu de l’information correspond à une logique politique identifiable. Si l’objectif stratégique consiste à faire de l’armée le seul instrument militaire légitime du pays, les bailleurs peuvent vouloir s’assurer que l’argent investi modifie effectivement le rapport entre l’État et les structures armées qui échappent à son contrôle.

La difficulté tient à la chronologie. Pour exercer un monopole réel, l’État doit posséder une institution militaire suffisamment forte. Or, si le financement nécessaire au renforcement de cette institution dépend de résultats préalables dans le dossier des armes, l’armée peut se retrouver devant une mission dont elle ne possède pas encore tous les moyens.

C’est sur cette question que les sources diplomatiques décrivent une nuance entre Paris et l’approche américano-saoudienne. La France souhaiterait une progression plus graduelle afin d’éviter un affrontement intérieur et de donner d’abord à l’armée les moyens d’accroître sa présence. Washington et Riyad seraient davantage attachés à la traduction effective des décisions déjà prises.

La différence n’est pas nécessairement une opposition sur l’objectif final. Elle concerne la manière d’y arriver.

Le Yémen explique une partie de la discrétion saoudienne

La crise yéménite constitue un autre élément indispensable pour comprendre le comportement de Riyad. Les combats autour du détroit de Bab el-Mandeb, les attaques attribuées aux Houthis et les incidents ayant touché le territoire saoudien placent le royaume face à une menace beaucoup plus immédiate que le dossier libanais.

Les sources médiatiques du 18 septembre décrivent des affrontements importants autour des axes stratégiques du Yémen, tandis que la sécurité maritime est devenue une préoccupation majeure. Un résident yéménite a été tué en Arabie saoudite après la chute de débris d’un drone intercepté dans la région de Taëf, tandis que d’autres personnes ont été blessées. La question de la sécurité de La Mecque est également entrée au cœur de la confrontation, avec une accusation saoudienne concernant une tentative d’attaque et un démenti des Houthis.

Dans ce contexte, il serait surprenant que le Liban constitue la première priorité opérationnelle de Riyad. Mais priorité réduite ne signifie pas désengagement. Les sources informées insistent précisément sur cette distinction : la crise régionale absorbe une partie considérable de l’attention saoudienne, tandis que le dossier libanais continue d’être suivi.

Cette hiérarchie des priorités peut même renforcer l’intérêt de Riyad pour une stabilisation institutionnelle du Liban. Plus le royaume est confronté à des tensions sur son environnement régional, moins il a intérêt à voir apparaître un nouveau foyer de confrontation durable sur la Méditerranée orientale.

Le dossier libanais rejoint directement la confrontation régionale avec l’Iran

Le Liban ne peut d’ailleurs pas être isolé du dossier yéménite. Dans les deux cas, Riyad se retrouve face à la question des organisations armées liées à l’Iran et de leur rapport avec les États dans lesquels elles opèrent. Les situations libanaise et yéménite sont très différentes politiquement, institutionnellement et militairement. Il serait abusif de les confondre. Mais elles appartiennent au même environnement stratégique saoudien.

C’est aussi ce qui donne une signification particulière au soutien à l’armée libanaise. Pour Riyad, renforcer l’État ne constitue pas seulement une politique de stabilisation intérieure. Cela réduit théoriquement la capacité d’un acteur non étatique à engager le pays dans une confrontation régionale sans que les institutions officielles contrôlent entièrement la décision.

La guerre récente a renforcé cette question. Le débat libanais sur la décision de guerre et de paix n’est plus abstrait. Il est directement lié aux conséquences économiques, territoriales et humaines d’une confrontation dans laquelle les choix régionaux du Hezbollah ont joué un rôle majeur.

La position saoudienne peut ainsi être comprise comme une stratégie à long terme : ne pas chercher à remplacer un acteur libanais par un autre, mais pousser progressivement le système vers un modèle où l’État possède les instruments nécessaires pour décider.

Cette stratégie présente toutefois un risque. Si elle est perçue par une partie de la population comme un projet extérieur visant exclusivement le Hezbollah, elle peut renforcer la polarisation que le renforcement de l’État est censé réduire.

D’où l’importance de la méthode.

Riyad n’a pas intérêt à transformer l’armée en adversaire d’une partie des Libanais

L’un des défis pour les partenaires étrangers consiste à soutenir l’armée sans modifier la perception nationale de l’institution. Sa force politique tient largement au fait qu’elle reste l’une des rares structures publiques capables de conserver une légitimité transcommunautaire.

Lui demander de devenir rapidement l’instrument d’une confrontation avec le Hezbollah pourrait mettre cette caractéristique à l’épreuve. C’est précisément ce que la méthode graduelle défendue par certains partenaires cherche à éviter.

Pour Riyad, le dilemme est réel. Le royaume souhaite un État capable de monopoliser les armes. Mais si la manière d’atteindre cet objectif fragilise l’armée ou produit un conflit intérieur, le résultat serait contraire à son intérêt stratégique.

La conditionnalité de l’aide doit donc être maniée avec prudence. Elle peut servir à pousser les institutions vers des réformes. Elle peut aussi les placer dans une position impossible si les objectifs exigés sont plus rapides que leurs capacités opérationnelles et que le consensus politique disponible.

C’est probablement l’une des raisons pour lesquelles les conditions éventuelles restent davantage perceptibles dans les informations diplomatiques que dans les déclarations publiques saoudiennes.

La relation avec Washington donne à Riyad un autre levier

La dimension américano-saoudienne mérite également d’être examinée. Les deux pays ont des intérêts communs dans le renforcement de l’État libanais et la limitation des structures militaires autonomes. Mais ils ne disposent pas des mêmes instruments.

Washington peut fournir une partie importante des équipements, de la formation et du soutien militaire. Les États-Unis possèdent également un canal déterminant avec Israël. Riyad dispose d’une capacité financière et d’une influence politique arabe.

Une coordination entre les deux permettrait donc de combiner les leviers : assistance militaire américaine, financement arabe et pression diplomatique sur les différentes parties.

Cette possibilité explique pourquoi la conditionnalité rapportée par les sources est présentée comme américano-saoudienne plutôt que strictement saoudienne.

Elle permet également de comprendre pourquoi Paris cherche à préserver son propre espace. Si Washington, Riyad et Israël déterminaient seuls les paramètres du futur dispositif du Sud, le rôle français serait considérablement réduit. La réunion de Paris a précisément permis à Emmanuel Macron de replacer la France au centre du processus en associant la Jordanie et d’autres partenaires.

Le dossier du soutien à l’armée est donc aussi un dossier de répartition de l’influence internationale.

Le retour de Saad Hariri constitue un autre indicateur à surveiller

Un élément intérieur pourrait également permettre de mesurer l’évolution de la relation entre Riyad et le Liban : le repositionnement du Courant du Futur et de Saad Hariri.

Des sources internes au courant indiquent qu’un congrès politique est en préparation et qu’une nouvelle doctrine devrait mettre l’accent sur le monopole des armes par l’État, la décision de guerre et de paix, le refus des conflits extérieurs sur le territoire libanais et l’application de l’accord de Taëf. Les mêmes sources présentent la rupture passée avec l’Arabie saoudite comme une période appelée à être dépassée.

Il serait prématuré d’en déduire un rétablissement complet de l’ancienne relation entre Riyad et Saad Hariri. Les sources disponibles ne permettent pas de l’affirmer. Mais la convergence des thèmes est notable. Le futur discours du courant s’inscrirait précisément dans les priorités actuellement mises en avant par les institutions soutenues par Riyad.

Le royaume pourrait ainsi se retrouver face à un paysage politique différent de celui qu’il avait quitté : une présidence, un gouvernement, une armée et potentiellement un grand courant sunnite convergeant sur la nécessité de replacer la décision militaire sous l’autorité de l’État.

Cela ne signifie pas le retour de l’ancienne « politique saoudienne au Liban ». Cela pourrait au contraire marquer le passage à une nouvelle formule.

Une influence moins visible, mais potentiellement plus structurante

La question n’est donc probablement pas de savoir si l’Arabie saoudite « revient » au Liban. Les informations disponibles suggèrent qu’elle n’en est pas réellement sortie. Ce qui a changé est la nature de sa présence.

Riyad paraît moins intéressé par une occupation permanente de la scène politique que par le résultat institutionnel de la phase actuelle. Joseph Aoun bénéficie de son soutien. Nawaf Salam également. L’armée constitue le principal instrument autour duquel peut se construire la nouvelle architecture sécuritaire. Les armes du Hezbollah restent le dossier décisif. Le financement international peut devenir le levier permettant d’accélérer le processus.

Mais le royaume avance dans un environnement où chaque décision libanaise est reliée à un dossier régional. Le Yémen, l’Iran, Israël, les États-Unis et l’après-FINUL se croisent désormais dans la même équation. Riyad doit donc choisir non seulement ce qu’il veut obtenir au Liban, mais aussi le rythme auquel il veut l’obtenir.

C’est là que sa discrétion devient intéressante. Elle ne ressemble pas nécessairement à une absence. Elle peut correspondre à une politique qui attend le moment où les déclarations devront être converties en argent, en équipements et en décisions.

Le véritable test ne sera donc pas le nombre de responsables saoudiens apparaissant à Beyrouth. Il viendra lorsque la conférence internationale de soutien à l’armée devra répartir les contributions et que les partenaires du Liban préciseront leurs conditions. À ce moment-là, il sera possible de mesurer beaucoup plus exactement le rôle que Riyad entend jouer.

Car derrière la question financière se trouve une interrogation politique plus importante : l’Arabie saoudite est-elle prête à financer la montée en puissance de l’État libanais avant que celui-ci ait réglé le dossier des armes, ou considère-t-elle désormais que cette montée en puissance et le monopole des armes doivent progresser ensemble ?

La réponse permettra de savoir si la discrétion saoudienne actuelle est celle d’un acteur qui s’éloigne, ou celle d’un acteur qui attend que le rapport de force soit suffisamment mûr pour engager ses principaux leviers.

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