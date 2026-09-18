Avant la huitième négociation, Israël chercherait-il à transformer ses gains militaires en nouvelle frontière de fait ?

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À quelques semaines de la huitième séance de négociation entre le Liban et Israël, une information provenant de sources politiques libanaises donne une lecture particulière des opérations israéliennes dans le Sud. Selon ces sources, Israël chercherait à utiliser la période qui précède ce rendez-vous pour consolider progressivement un « fait accompli » militaire et constituer un cordon de sécurité. L’objectif attribué à cette stratégie serait de modifier les conditions de la négociation : arriver à la table non plus seulement avec des revendications, mais avec des positions déjà occupées dont l’évacuation pourrait ensuite devenir une contrepartie. Cette interprétation n’est pas une reconnaissance officielle d’un plan israélien. Elle repose sur l’analyse de sources politiques citée par une source médiatique le 18 septembre 2026. Mais plusieurs faits rapportés le même jour donnent suffisamment de matière pour examiner sérieusement cette hypothèse.

Le problème ne concerne pas uniquement l’étendue de l’avancée israélienne. Il porte sur la transformation possible d’une occupation militaire présentée comme temporaire en instrument de négociation. Dans cette configuration, le terrain et la diplomatie cessent d’être deux séquences distinctes. Les opérations militaires préparent la négociation et la négociation sert ensuite à fixer les conditions du retrait. C’est précisément ce que redoute Beyrouth : que le temps séparant deux séances permette à Israël de créer une nouvelle réalité que le négociateur libanais sera ensuite obligé de discuter.

La « huitième séance » devient une échéance militaire autant que diplomatique

Les sources politiques à l’origine de cette information utilisent une formulation précise. Elles décrivent une volonté israélienne d’exploiter la « fenêtre temporelle » précédant les prochaines échéances politiques, notamment la huitième séance de négociation prévue le mois suivant, afin de réduire les possibilités de désescalade et de constituer progressivement un cordon de sécurité. Le but attribué à cette manœuvre serait d’augmenter la pression sur le négociateur libanais pour qu’il accepte à la table certaines conditions israéliennes.

Cette lecture permet de regarder autrement les opérations menées dans le Sud. Une position occupée pendant quelques heures n’a pas la même valeur politique qu’un point conservé, fortifié et relié à d’autres positions. Une succession d’avancées locales peut finir par produire une continuité territoriale. À partir de ce moment, la question n’est plus seulement celle des opérations militaires : il faut déterminer si une géographie sécuritaire nouvelle est en train d’être construite.

Le Liban se trouve alors devant un problème de calendrier. Plus les négociations sont espacées, plus le terrain peut évoluer entre deux réunions. Le prochain rendez-vous ne reprend donc pas nécessairement le dossier là où le précédent l’avait laissé. Les positions militaires ont changé, de nouvelles destructions peuvent avoir eu lieu et les conditions de retour des habitants peuvent s’être détériorées.

Le rapport de force diplomatique se modifie en même temps.

C’est l’un des éléments les plus concrets du dossier. Si Israël se retire avant la négociation, Beyrouth négocie sur les mécanismes de sécurité. S’il reste sur des positions supplémentaires, Beyrouth doit aussi négocier leur évacuation. Le contrôle du terrain produit ainsi un sujet supplémentaire dont Israël peut fixer le prix politique.

Le désarmement du Hezbollah apparaît comme la contrepartie recherchée

Les mêmes sources politiques relient directement cette pression territoriale au dossier des armes du Hezbollah. Le message israélien décrit dans leurs informations serait le suivant : les opérations se poursuivront et le contrôle territorial pourra s’étendre si l’armée libanaise ne parvient pas à désarmer le Hezbollah.

Il faut ici distinguer deux niveaux. L’existence d’une pression israélienne sur le dossier des armes est largement visible dans les positions publiques. En revanche, l’existence d’un plan précis consistant à construire un cordon de sécurité avant la huitième séance relève de l’information attribuée aux sources politiques. Les deux éléments ne doivent pas être confondus.

Mais leur combinaison est révélatrice. Si le retrait israélien est lié à des progrès sur le désarmement, chaque position conservée dans le Sud devient potentiellement un levier. Israël peut soutenir qu’il ne dispose pas encore des garanties permettant son départ. Le Liban peut répondre que l’occupation elle-même empêche l’État d’exercer normalement son autorité et fournit au Hezbollah un argument pour conserver ses armes.

Cette contradiction est au cœur de la négociation actuelle.

Beyrouth veut établir une séquence dans laquelle l’arrêt des attaques et le retrait israélien permettent à l’armée de prendre le contrôle du territoire. Israël cherche des garanties démontrant que le retrait ne sera pas suivi d’un retour des capacités militaires du Hezbollah. Le débat ne porte donc plus seulement sur l’objectif final. Il porte sur celui qui doit faire le premier mouvement.

La position libanaise : retrait et déploiement doivent progresser ensemble

Joseph Aoun a utilisé la réunion de Paris pour défendre une logique de simultanéité. Le Liban affirme avoir pris la décision de renforcer l’autorité de l’État et de confier la protection du territoire aux institutions militaires et sécuritaires. Mais le président considère que l’application complète de cette orientation ne peut pas être dissociée de la fin des attaques israéliennes et du retrait des territoires occupés.

Emmanuel Macron a repris une séquence comparable. Le président français a évoqué un retrait israélien progressif accompagné, simultanément, par la prise en charge du terrain par l’État libanais et son armée. Cette formulation est importante car elle cherche précisément à empêcher que l’une des parties puisse exiger l’exécution complète des obligations de l’autre avant d’engager son propre mouvement.

Dans ce modèle, une position israélienne est évacuée et l’armée libanaise s’y déploie. L’extension du contrôle de l’État et le retrait progressent parallèlement. Cette méthode pourrait théoriquement réduire les risques de vide sécuritaire et fournir à Israël des garanties sur le remplacement de ses forces.

Elle exige cependant un mécanisme de vérification particulièrement précis. Qui confirme que l’armée contrôle effectivement la zone ? Comment établir qu’aucune structure armée parallèle ne s’y réinstalle ? Que se passe-t-il si Israël considère qu’un engagement n’est pas respecté alors que le Liban estime avoir rempli ses obligations ?

Ces questions expliquent pourquoi la discussion sur la future présence internationale après la FINUL est directement liée à la huitième négociation. Le mécanisme appelé à surveiller le Sud pourrait devenir l’arbitre technique de cette progression parallèle.

La création d’un cordon de sécurité changerait la nature des négociations

La notion de « cordon de sécurité » utilisée par les sources politiques mérite une attention particulière. Elle ne signifie pas nécessairement, à ce stade, qu’Israël a décidé de recréer officiellement un dispositif comparable à ceux du passé. Les informations disponibles ne permettent pas d’établir une décision israélienne formelle de cette nature. Elles décrivent plutôt une accumulation progressive de positions qui pourrait finir par produire un résultat comparable sur le terrain.

La différence est importante. Un cordon officiellement annoncé provoquerait immédiatement une crise diplomatique majeure. Un dispositif construit par étapes peut être présenté comme la conséquence temporaire d’exigences opérationnelles. Pourtant, si ces positions restent occupées suffisamment longtemps, leur caractère provisoire perd progressivement de sa substance.

Le mécanisme est connu dans les conflits territoriaux : l’occupation crée une nouvelle référence. La discussion ne porte plus sur la situation qui existait avant l’opération, mais sur les conditions permettant de revenir à cette situation. Celui qui contrôle le terrain acquiert alors un actif de négociation.

Pour le Liban, le danger serait de voir les prochaines séances consacrées moins à l’application d’un accord existant qu’à la négociation de concessions nécessaires pour obtenir ce qui était déjà censé être acquis : le retrait.

C’est pourquoi les autorités libanaises insistent sur l’ordre des discussions. Elles veulent éviter que le dossier de l’occupation soit absorbé par celui des armes et que le retrait devienne une récompense accordée au fur et à mesure de l’exécution de demandes israéliennes.

Le temps travaille-t-il contre le négociateur libanais ?

Les sources politiques qui évoquent la huitième séance insistent précisément sur le facteur temps. Chaque semaine sans stabilisation complète permet la poursuite des opérations, des destructions et des mouvements militaires. Elle peut également retarder le retour des habitants et compliquer la reconstruction.

Cette dimension civile est importante parce qu’un cordon de sécurité ne se construit pas uniquement avec des positions militaires. Il se consolide aussi lorsqu’un espace devient difficilement habitable. Si les habitants ne peuvent pas revenir durablement, si les maisons sont détruites et si les infrastructures restent exposées, la séparation entre la ligne militaire et la vie civile s’élargit.

Une zone vidée de sa population devient plus facile à traiter comme un espace sécuritaire.

Il serait toutefois excessif d’affirmer, à partir des seules sources disponibles, que chaque destruction participe délibérément à un plan démographique. Les informations ne permettent pas de démontrer une intention systématique de cette nature. En revanche, l’effet territorial est réel : plus une zone est détruite et dangereuse, plus son retour à une vie normale devient difficile.

Cela donne au calendrier de la reconstruction une importance stratégique. Restaurer les routes, les services et les habitations n’est pas seulement un problème économique. C’est aussi une manière de rétablir une présence civile et donc de contester la transformation durable de certaines zones en espaces militaires.

L’armée libanaise est placée au centre d’une équation presque impossible

La pression israélienne décrite par les sources vise en grande partie l’armée. Celle-ci doit être capable de prendre le relais sur les positions évacuées, d’assurer le contrôle territorial et de donner aux partenaires étrangers des garanties sur l’absence d’armes non étatiques. Mais elle doit remplir cette mission sans devenir une force engagée dans une confrontation intérieure susceptible de menacer sa cohésion.

C’est précisément pourquoi le débat sur son financement est indissociable de la négociation. L’institution a besoin de capacités de surveillance, de mobilité, de lutte contre les drones, de communications et de logistique. Or ces besoins doivent être financés au moment même où certains bailleurs veulent constater des progrès dans le dossier des armes.

Israël dispose ici d’un avantage temporel évident. Son armée agit avec les capacités qu’elle possède déjà. L’armée libanaise doit encore recevoir une partie de celles qui lui seront nécessaires pour appliquer le futur dispositif.

Si les deux mouvements ne sont pas synchronisés, le déséquilibre peut s’aggraver. Israël peut consolider ses positions plus vite que le Liban ne renforce son dispositif militaire.

La huitième séance arriverait alors dans un environnement plus défavorable à Beyrouth que la précédente.

Une négociation où chaque position peut devenir une monnaie d’échange

C’est probablement la principale clé de lecture des informations confidentielles publiées le 18 septembre. La bataille actuelle ne porte pas seulement sur la capacité d’Israël à avancer ou sur celle du Hezbollah à résister. Elle concerne la transformation du contrôle territorial en monnaie diplomatique.

Une position militaire possède une valeur tactique lorsqu’elle permet de surveiller une route, une vallée ou un axe. Elle acquiert une valeur politique lorsqu’elle peut être restituée en échange d’un engagement. Plus les négociations se prolongent, plus cette deuxième fonction devient importante.

Pour Israël, l’intérêt d’une telle stratégie serait de disposer de plusieurs niveaux de retrait plutôt que d’un seul. Chaque étape pourrait être liée à une exigence sécuritaire distincte : déploiement de l’armée, contrôle d’une zone, démantèlement d’une infrastructure ou mise en place d’un mécanisme de surveillance.

Pour le Liban, accepter cette logique comporte un risque : transformer progressivement son propre territoire en objet de transaction. Mais la refuser totalement peut prolonger l’occupation.

La marge de manœuvre libanaise dépendra donc beaucoup de la capacité des médiateurs, principalement Washington et Paris, à faire reconnaître une séquence dans laquelle le retrait ne devient pas une concession israélienne mais reste une obligation accompagnée de garanties de sécurité.

La huitième séance pourrait révéler si le fait accompli a fonctionné

Le prochain rendez-vous sera donc intéressant moins pour les déclarations qui l’accompagneront que pour son ordre du jour. Si la huitième séance se concentre sur le calendrier de retrait, les mécanismes de remplacement par l’armée et les garanties mutuelles, cela signifiera que la logique de simultanéité défendue par Beyrouth conserve une place importante.

Si, au contraire, la discussion porte d’abord sur les conditions que le Liban doit remplir avant toute nouvelle évacuation israélienne, le rapport de force aura évolué dans un sens différent. Les positions acquises sur le terrain auront alors effectivement contribué à déplacer le centre de la négociation.

C’est précisément ce que redoutent les sources politiques qui parlent d’un cordon de sécurité progressif.

Leur analyse n’est pas encore la preuve d’un plan israélien officiellement arrêté. Elle fournit cependant une hypothèse cohérente pour comprendre la combinaison entre opérations militaires, pression sur l’armée libanaise et calendrier diplomatique.

L’enjeu des prochaines semaines sera donc très concret. Il faudra observer non seulement combien de positions Israël occupe, mais lesquelles, pendant combien de temps et avec quel niveau de fortification. Il faudra également suivre les endroits où l’armée libanaise parvient à se déployer, ainsi que les mécanismes internationaux proposés pour vérifier ce déploiement.

Car la véritable bataille avant la huitième séance pourrait se jouer avant même que les négociateurs ne s’assoient autour de la table. Si le terrain change suffisamment entre deux rendez-vous, la négociation suivante commence déjà avec de nouvelles règles.

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