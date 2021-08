Dans une lettre aux ambassades et missions diplomatiques au Liban, l’Union des déposants (DU) a appelé les pays « à prendre toutes les mesures et mesures nécessaires pour imposer des sanctions aux actionnaires, propriétaires ultimes et membres des conseils d’administration des banques commerciales, ainsi qu’aux fonctionnaires. à la Banque du Liban (BDL) ». La lettre soulignait la mauvaise gestion du Conseil central des organes de la BDL et la surveillance du gouverneur et des vice-gouverneurs.

Il a déclaré : « Nous vous demandons formellement d’agir en toute bonne conscience pour imposer des sanctions aux personnes et entités, qu’elles soient domiciliées au Liban, dans votre pays d’origine ou à l’étranger, parce qu’elles saisissent et accumulent illégalement et illégitimement des richesses aux dépens de toute une nation » . L’action vise à protéger les petits et moyens déposants et à restaurer leurs droits d’accès libre aux comptes bancaires. « En faisant cette demande, nous ne demandons rien de moins que nos droits en vertu du droit international et de la justice pour les déposants libanais et étrangers qui ont été privés de leur argent, de leurs moyens de subsistance et de leur dignité », a ajouté la lettre.

L’Union des déposants a cité la Déclaration universelle des droits de l’homme des Nations Unies, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Constitution du Liban, le Code libanais de la monnaie et du crédit, le Code de commerce, et la loi sur les obligations et les contrats, ajoutant que l’Association des banques au Liban (ABL) “s’associe unilatéralement, arbitrairement et constamment avec la Banque du Liban, privant les déposants de leurs droits légaux, ainsi que de la valeur réelle de leur épargne en devises étrangères” .

Le premier a infligé des taux de change arbitraires et illégaux pour retirer des devises étrangères de comptes personnels. Par ailleurs, la BDL a émis plusieurs circulaires contraires à la Constitution et au Code des obligations et des contrats. Alors que les restrictions s’appliquent à presque tout le monde, les personnes ayant des liens étroits sont autorisées par les banques commerciales à retirer des devises étrangères à leur vraie valeur et/ou à transférer leurs fonds à l’extérieur du pays!

Le DU a également évoqué le refus du Parlement d’adopter une loi formelle sur le contrôle des capitaux, qui a permis à des entités influentes de faire sortir de l’argent du Liban, pour un montant de 7 milliards de dollars, ajoutant que « la BDL et les banques commerciales, conjointement avec les élites politiques, ont fait échouer le plan de redressement financier du gouvernement. , tandis que les mesures illégales échappaient à la surveillance et à l’audit, empêchant un plan juste, inclusif, transparent et responsable pour résoudre la crise.» La décote informelle sur les comptes des déposants, entre octobre 2019 et mars 2021, a dilué les passifs de 31,4 milliards de dollars, dont environ 13,7 milliards de dollars en dépôts en devises, payés à des taux de change illégaux !

La Lettre du DU a souligné le sort des Libanais, privés de leurs droits fondamentaux et plongés dans la pauvreté : payer l’épicerie, le loyer, les frais de scolarité ou les besoins de base », a-t-il déclaré.

Malheureusement, les gens ont été contraints de vendre leurs actifs pour payer les factures d’hôpital, même les victimes de l’explosion de Beyrouth ont emprunté de l’argent pour réparer leurs maisons et leurs entreprises endommagées parce que l’argent est bloqué illégalement dans les banques.

Alors que l’écrasante majorité de la population souffre des conséquences de la crise actuelle, les dirigeants de banques, les principaux actionnaires et les membres de BDL continuent de voyager librement et de profiter d’un style de vie somptueux à l’intérieur et à l’extérieur du Liban !

Selon DU, le pouvoir judiciaire libanais a ouvertement ignoré la Constitution libanaise en refusant d’engager des poursuites contre les banques commerciales, avancées par le DU, tandis que la législature n’a pas adopté de lois pour instituer des contrôles formels des capitaux ou modifier le taux de change officiel pour refléter le véritable valeur marchande.

L’Union des déposants (DU), créée en novembre 2019, est composée d’un groupe d’activistes, de journalistes, d’économistes et d’avocats défendant les droits des déposants dans les banques libanaises. La DU n’a cessé de réclamer un plan de sauvetage financier juste, transparent et global couplé à un audit médico-légal de la BDL. Un tel plan répartira équitablement les pertes et tiendra les personnes et entités responsables de l’un des plus grands effondrements économiques de l’histoire récente, tout en restructurant la dette publique et le secteur bancaire.

En s’engageant dans de multiples formes non violentes de protestation et d’action contre la conduite des banques commerciales libanaises, la BDL, et des personnalités publiques concernées, DU a engagé des poursuites judiciaires au Liban et à l’étranger contre des banques commerciales et des représentants du gouvernement, engagés dans des manifestations publiques. , a rencontré des députés qui ont tenté de saborder le PRF et la loi sur le contrôle des capitaux, et continuera de mener des campagnes de plaidoyer pour faire pression en faveur des droits inaliénables.

La source: Union des déposants.com

