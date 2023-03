Suite à l’accalmie qui a suivi l’annonce par le gouverneur de la Banque du Liban d’une offre par la BdL de devises étrangères à 90 000 LL/USD hier, alors que la parité de la livre libanaise atteignait un nouveau plus-bas de 143 000 LL/USD au marché noir, le calme n’a duré qu’un instant. Le taux de change du billet vert sur les marchés parallèles a ainsi repris son mouvement baissier, atteignant à nouveau la parité de 113 000 LL/USD à l’achat et de 114 000 LL/USD à la vente.

Ainsi le répit offert suite à la déclaration de Riad Salamé n’a duré que quelques heures alors que les autorités libanaises envisagent d’officialiser une nouvelle série de billets de 500 000 LL et d’un million de livres libanaises, une mesure vaine, estiment les spécialistes qui notent que la parité de la livre libanaise n’est toujours pas stabilisée et cela à la veille de la publication par le FMI d’un nouveau rapport concernant l’économie libanaise. Celui-ci, indiquent certaines sources proches de l’institution, pourrait fortement critiquer l’absence de réformes de la part des autorités politiques et monétaires.