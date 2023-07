Dans le cadre du programme ArtEvolution de cette année, un projet du Goethe-Institut Libanon qui en est à sa troisième édition, une série de sessions «Impulse» a eu lieu en juin 2023 à Beyrouth (Impulse I, modérée par Lynn Modallal, commissaire d’exposition et galeriste basée à Beyrouth).

Impulse II aura lieu au Ishbilia Theater, à Saïda les 14 et 15 juillet, sous le thème: “Les arts de la scène: “Revendiquer les espaces, les voix et les liens communautaires”. Cette série de discussions sera organisée et animée en arabe par Hiba et Nahla Zibaoui, cofondatrices et codirectrices du théâtre Ishbilia.



Ces sessions sont ouvertes au public et seront modérées par des curatrices invitées qui chercheront à favoriser des conversations engagées en lien avec la société civile, en encourageant un climat propice au débat public.

Programme d’Impulse II

“Au Liban, le système politique sectaire a entraîné la centralisation de la scène artistique dans la capitale, ce qui a conduit à l’exclusion, à l’inégalité et à la négligence à l’égard des personnes vivant en dehors de la capitale et les a privées de leur droit de faire partie de la scène culturelle de leur pays.

La démocratisation culturelle ne donne pas seulement accès aux communautés, elle permet aussi aux artistes d’expérimenter de nouvelles formes d’expression artistique, en s’affranchissant des structures du théâtre conventionnel.” – Hiba and Nahla Zibaoui.

Vendredi 14 juillet 2023 à 18h30: «Se souvenir du théâtre flottant de Saida»

avec Zaher Bizri



Vendredi 14 juillet 2023 à 20h00: «Cultiver la culture dans les espaces publics»

avec Amal Kaawash



Samedi 15 juillet 2023 à 18h30: «Les contes comme outil pour une imagination sociopolitique» avec Ali Al Samra



Samedi 15 juillet 2023 à 20h00: «Playback Theater : un trait d’union entre les différences»

avec Farah Wardani





A propos d’ArtEvolution 2023

ArtEvolution 2023 est une opportunité de financement par le Goethe-Institut Libanon, soutenu par le fond Ta’ziz-Partnership du ministère fédéral allemand des Affaires étrangères. ArtEvolution met à profit des années d’expérience et de connaissances spécifiques pour doter les artistes basés au Liban de l’expertise nécessaire pour franchir les frontières, libérer leur créativité et professionnaliser leurs performances, tout en contribuant à nourrir la scène artistique en pleine expansion de la région.

