Les prix du MEA Market Awards 2023 à Dubaï, aux Émirats arabes unis, et en Afrique sont déjà annoncés, marquant Artists and More Entertainment d’un succès spectaculaire en croissance constante. En effet, la compagnie pionnière de divertissement a été nommée « l’agence de divertissement la plus exclusive au Moyen-Orient » pour 2023.

Le MEA Market Awards apprécie et célèbre le succès des compagnies les plus performantes dans divers secteurs, à travers la région du Moyen-Orient et de l’Afrique. Artists and More Entertainment a été sélectionné parmi une myriade de nominés extrêmement compétitifs, et leur victoire témoigne de leur engagement à l’excellence dans le secteur du divertissement.

Ce n’est pas la première fois que la compagnie remporte un titre considérable. En effet, le MEA Market Awards a aussi attribué à Artists and More le titre de « la meilleure compagnie de divertissement » pour 2020-2021 et de « la compagnie la plus innovatrice » pour 2022.

Artists and More s’est bâti une réputation en fournissant à ses clients des expériences de divertissement uniques et exceptionnelles. La compagnie offre une variété de services, allant des performances internationales aux évènements de production personnalisés, pour répondre aux besoins les plus inventifs des clients de la région.

« Nous sommes honorés de recevoir ce mérite et fiers d’être considérés l’agence de divertissement la plus exclusive au Moyen-Orient », dit le PDG d’Artists and More, Anthony ABOU ANTOUN. Ce prix est une reconnaissance de l’effort et du dévouement de notre équipe, qui lutte à offrir à nos clients, une expérience sans égal, jour après jour ».

La compagnie était en tournée au Moyen-Orient durant les 4 mois précédents, avec une équipe de plus de 400 artistes, marquant les plus grandes inventions jusqu’aujourd’hui. Cela nous rend curieux de découvrir les prochaines surprises qu’Artists and More dévoilera.

Artists and More Entertainment va continuer à repousser les limites du secteur de divertissement et à délivrer des expériences exceptionnelles pour ses clients durant les années à venir.

Si vous cherchez quelque chose de grandiose, vous l’avez trouvé. Réservez votre évènement fascinant avec la compagnie la plus prestigieuse de la région. Les réservations pour ARTISTS AND MORE International Artists sont maintenant ouvertes pour les entreprises, les évènements privés, les mariages, les clubs et autres évènements, à travers le Liban et la région MENA pour cette saison 2023.

Pour plus d’informations sur les dernières modes qu’Artists and more vous offre, visitez le www.artistsandmore.comou appelez, les numéros : +961 70 498266 – +971 50 349 8286. Suivez @artistsandmore sur Instagram et Tiktok aussi !