Le jeune PDG Anthony ABOU ANTOUN engage des talents internationaux et des productions mondiales sur la scène de divertissement cette saison

Chers libanais : Préparez-vous. La réservation des artistes internationaux est désormais ouverte chez ARTISTS AND MORE pour les évènements privés, mariages, clubs et manifestations à travers le pays.

Lors de notre dernier entretien avec le PDG des sociétés, ABOU ANTOUN avait annoncé une nouveauté.

« À l’issue de quelques mois de vastes recherches, castings et considérations – j’annonce officiellement la disponibilité de nouvelles productions internationales pour vos réservations à travers le Liban. Après une grande pause, nous accueillons IBIZA DANCERS à Beyrouth jusqu’à la fin de 2022 ! ARTISTS AND MORE ajoutera un dynamisme vibrant inégal, et pour la toute première fois à la région. Notre nouveauté artistique consiste en un art dépassant les limites et une force d’attraction immense. Je concrétise finalement ma vision longtemps envisagée », confirme-t-il.

ABOU ANTOUN a également souligné que ce pas ne l’empêchera pas de soutenir les talents et équipes libanaises.

« L’industrie du divertissement ne cesse de se développer et évolue rapidement. Quant aux talents, nous confrontons souvent des obstacles en recrutant des artistes locaux de certaines compétences – comme les bases solides d’évolution ne sont pas disponibles au pays. Toutefois, toute la direction d’ARTISTS AND MORE et son personnel est constituée de jeunes passionnés et optimistes, et il en sera toujours ainsi », a-t-il clarifié.

Fournir aux jeunes libanais des emplois vacants, tout en poursuivant leurs carrières de rêve quelles que soient les barrières est sur quoi ABOU ANTOUN se concentre.

« Je déclare volontiers que le recrutement pour postes administratifs vacants est maintenant ouvert. Quelles que soient votre origine ou expérience. Nous cherchons les réalisateurs, directeurs, juniors, responsables et programmes de stage les plus fous et créatifs », a-t-il ajouté.

Non seulement cela, mais Anthony a aussi mentionné son plus récent partenariat avec StudyPedia et sera présent à la seconde Foire de l’Éducation internationale qui aura lieu à l’hôtel Radisson Blu de Verdun les 20, 21 et 22 octobre 2022, afin d’offrir aux étudiants des opportunités d’étudier à l’étranger.

“Malgré mon attachement solide à ma patrie, je considère qu’il faut suivre son instinct lorsqu’il s’agit de suivre le plan de carrière qu’on aime vraiment. Pour cette raison, mon partenariat avec StudyPedia représente ma solidarité pour offrir à nos jeunes les plus larges opportunités à travers 16 universités dans le monde entier. En espérant qu’un jour ils pourront ramener le Liban que nous connaissons tous”, a-t-il conclu.

Anthony est lancé pour plusieurs projets durant cette saison, et nous sommes là pour ça ! Abonnez-vous à son compte Instagram @AnthonyAbouAntoun pour rester informés de ses derniers projets.

Pour plus d’informations sur les dernières tendances qu’apportent ARTISTS AND MORE, visitez le www.artistsandmore.com, ou appelez le + 961 70 498266