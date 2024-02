Depuis 2019, le taux d’inflation au Liban a connu une augmentation spectaculaire, illustrant l’ampleur de la crise économique que traverse le pays. En 2019, le taux d’inflation était de 3.01%, mais il a ensuite grimpé en flèche pour atteindre 84.86% en 2020, marquant une hausse significative par rapport à l’année précédente. L’année 2021 a vu une augmentation encore plus dramatique, avec un taux d’inflation de 154.76%, ce qui représente une augmentation de 69.89% par rapport à 2020. En 2022, l’inflation a continué de grimper, atteignant 171.2%. Plus récemment, en octobre 2023, le taux d’inflation annuel a accéléré à 215.4%, soulignant les défis économiques persistants auxquels le Liban est confronté, notamment à cause d’une hausse substantielle des coûts de l’éducation, qui ont grimpé jusqu’à 595%​​​​.

En 2020, il a été rapporté que plus de la moitié de la population vivait sous le seuil de pauvreté. Cette proportion a continué d’augmenter, et des rapports récents suggèrent que plus de 80% de la population libanaise pourrait désormais vivre dans la pauvreté, selon des critères incluant l’accès à la nourriture, aux soins de santé, à l’éducation, et aux services de base. La crise a également entraîné une hausse significative de l’extrême pauvreté, avec un nombre croissant de familles incapables de subvenir à leurs besoins les plus élémentaires.