Antoine Boustany à l'occasion de la parution de son dernier livre Blanche pour le malheur et le bonheur.

Le jeudi 22 juin entre 18h00 et 21h00

Librairie Gros Câlin – 72 rue de Miromesnil – 75008 Paris

Il s’agit d’une histoire dont les péripéties se sont déroulées durant la guerre du Liban (1975-1990), suivie par l’auteur à travers sa profession médicale.

Leila, l’héroïne du récit, engagée dans la milice comme aide socio-médicale, se retrouve face à une calamité, tribut de toute guerre, à savoir le recours souvent excessif parmi les combattants et les civils à toutes sortes de drogues, qui permettent de surmonter la peur, d’induire le courage et de tuer l’ennui.

Dans son enthousiasme, elle pousse son fiancé, haut cadre dans la milice, à se joindre avec elle à l’équipe formée par le psychiatre en charge de ce phénomène, et dans leur naïveté et leur probité, ils décident de faire face à la mafia. Le médecin échappe de justesse à l’explosion de sa voiture, et le fiancé de Leila, à la veille de leur mariage, paye de sa vie son entêtement et sa droiture. Ici commence le déroulement dramatique de l’épreuve de Leila : suite à une période de déni, elle sombre dans l’alcoolisme puis a recours à la poudre d’héroïne, la « blanche », qui lui pave la voie à l’indifférence.

Tous les moyens médicaux et autres mis en œuvre restent sans résultats, jusqu’au jour où le destin lui offre une nouvelle chance, une idylle naissante qui réussira à la « blanchir », en substituant l’addiction à la « blanche » du malheur, par l’addiction à l’amour qui semblait perdu, et la renaissance d’un bonheur retrouvé.

Le professeur Antoine Boustany, psychiatre, addictologue, ancien président de l’Ordre des médecins du Liban (2013-2016) et détenteur du titre d’officier dans l’ordre national français du Mérite, et de chevalier de la Légion d’honneur, a occupé les postes de chef du département de psychiatrie à la Faculté des sciences médicales de Beyrouth, président de la Société libanaise de psychiatrie et vice-président de la Fédération internationale francophone de psychiatrie.

Il est l’auteur d’ouvrages traitant du phénomène de la toxicomanie dans nos sociétés modernes, de l’engouement de la jeunesse d’aujourd’hui pour les drogues et des troubles relationnels et éducationnels parents-enfants. C’est aussi un écrivain polyvalent qui a publié un bel ouvrage d’histoire, un livre relatant le destin d’un coffret de Lettres perdues, retrouvées trois quarts de siècles plus tard, ainsi que d’un recueil de poèmes.