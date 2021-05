Beyrouth, le 27 mai 2021 : Les progrès de la prise en charge du cancer de l’ovaire impliquant la médecine personnalisée contribuent à mieux contrôler la maladie et à minimiser les rechutes, ont annoncé la société libanaise d’oncologie médicale, le groupe libanais d’oncologie de gynécologie et AstraZeneca, lors du lancement d’une campagne de sensibilisation soutenu par le ministère libanais de la santé publique pour commémorer la journée mondiale du cancer de l’ovaire.

« Avec les progrès médicaux qui améliorent les résultats pour les femmes diagnostiquées avec un cancer de l’ovaire qui émergent régulièrement, un diagnostic précoce et précis est devenu extrêmement important, ce qui oblige les patients à consulter un médecin spécialisé dès que possible pour les tests de laboratoire et génétiques nécessaires », a déclaré le professeur Nizar Bitar, président de la société libanaise d’oncologie médicale.

« Le cancer de l’ovaire doit encore être traité dans un premier temps dans des centres spécialisés par des experts de la prise en charge de cette maladie agressive », a déclaré le professeur David Atallah, vice-président du groupe libanais de gynécologie oncologie. « Le traitement doit être dirigé par une équipe multidisciplinaire qui comprend des gynécologues oncologues, des intensivistes, des anesthésiologistes et des oncologues, dont le rôle essentiel est de trier les patients vers la chirurgie primaire ou la chimiothérapie – et d’évaluer le statut génétique de la maladie qui a un impact considérable sur les résultats post-chirurgicaux ».

« Chaque patient atteint de cancer doit être soutenu dans son rétablissement et être capable de vivre une vie bien remplie indépendamment de la maladie ou de ses séquelles, ce qui est notre objectif à l’Association Barbara Nassar », a déclaré Hany Nassar, président de l’Association Barbara Nassar qui aide les patients cancéreux par des séances de groupe de soutien, mène des campagnes de sensibilisation, et aide à fournir un accès aux médicaments en cas de besoin.

« Nous sommes heureux de nous associer à la Société libanaise d’oncologie médicale et au groupe libanais d’oncologie de gynécologie pour faire la lumière sur l’importance du diagnostic et de la prise en charge précoces – et surtout précis – du cancer de l’ovaire en utilisant les tests de laboratoire et génomiques les plus récents qui offrent un espoir indispensable aux femmes atteintes de cette maladie impitoyable », a déclaré Wael El Hallak, directeur médical oncologie d’AstraZeneca Proche Orient. « Nous remercions les médias pour leur soutien en nous aidant à sensibiliser à ce problème ; et appelle les femmes à reconnaître leurs risques et à discuter du cancer de l’ovaire avec leur médecin ».

Il n’y a pas de tests ou d’outils de dépistage disponibles pour le cancer de l’ovaire. Les symptômes peuvent souvent être confondus avec d’autres conditions moins graves. Ils comprennent une taille abdominale accrue et des ballonnements persistants ; douleur abdominale ou pelvienne ; besoin d’uriner de manière plus urgente ou plus fréquente ; mal au dos ; fatigue constante ; et la perte de poids.

La plupart des cancers de l’ovaire se développent après la ménopause, la moitié de tous les cas étant détectés chez les femmes de plus de 63 ans, bien que la maladie attaque parfois les femmes plus jeunes. Les facteurs contributifs établis comprennent l’obésité et le tabagisme ; une condition appelée endométriose ; antécédents familiaux de cancer de l’ovaire ; et des conditions génétiques.

À propos du cancer de l’ovaire

Le cancer de l’ovaire est le 8e cancer le plus répandu chez les femmes dans le monde, avec environ 300 000 diagnostiqués chaque année. Toutes les femmes ont au moins certains risques de développer un cancer de l’ovaire. Dans la population générale, ce pourcentage est d’environ 2,7%, bien que certains facteurs puissent augmenter le risque. Il s’agit notamment des gènes mutés, rendant les tests génétiques essentiels pour permettre aux patients et aux médecins de prendre des décisions de traitement éclairées.

Au Liban, les cancers génito-urinaires sont les deuxièmes cancers les plus fréquents chez les femmes après le cancer du sein. Le taux d’incidence du cancer de l’ovaire était de 8,4 pour 100 000 en 2016 selon les statistiques du ministère libanais de la Santé publique. Plus de 200 cas de cancer de l’ovaire sont diagnostiqués chaque année dans le pays, et environ 146 femmes meurent de la maladie chaque année.

