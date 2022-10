Cela prépare le terrain pour un Liban plus prospère et plus stable (Dorothy Shea)

Publicité

Commentant la conclusion d’un accord entre le Liban et Israël en vue de délimiter les zones maritimes exclusives entre les 2 pays techniquement en guerre depuis 1948, accord pour lequel les Etats-Unis ont joué le rôle de médiateur, l’ambassadrice des Etats-Unis au Liban Dorothy Shea a estimé que celui-ci met la voie à un Liban plus prospère et stable.

La diplomate a aussi remercié les différents parties prenantes et notamment le Président de la République, le Général Michel Aoun et son équipe, le président de la chambre Nabih Berri et ses conseillés et le premier ministre Najib Mikati.

“Il y en a beaucoup d’autres dans le gouvernement qui ont également joué un rôle constructif dans ces négociations, trop pour être mentionnés par leur nom, mais je vais nommer le vice-président du parlement (Elias Bou Saab) pour ses efforts inlassables”, note Dorothy Shea avant de souligner que cet “fournira le développement de champs énergétiques au profit des deux pays”.

Publicité

Concernant le Liban, elle estime que cet accès à de nouvelles ressources énergétiques qui préparent “le terrain pour un Liban plus prospère et plus stable” et encourage l’investissement étranger au Pa§s des Cèdres, pays touché comme elle le note par une grave crise économique.

L’accord « favorise également la stabilité régionale », conclut Dorothy Shea.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and tap on selected text.