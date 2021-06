Le ministère de l’intérieur a indiqué que plus de 14 millions de pilules de captagon ont été interceptées à Djedah en Arabie saoudite suite à des informations en provenance des Forces de sécurité intérieure libanaise. Cette drogue serait originaire de Syrie et aurait transité par le Liban via le port de Beyrouth avec de faux certificats grecs.

Elle était ainsi dissimulée dans des cartons.

Le ministre sortant de l’intérieur Mohammed Fahmi salue “le suivi sérieux et le grand professionnalisme et la coopération distinguée entre les forces de sécurité libanaises et saoudiennes” alors que l’Arabie saoudite continue à imposer un embargo sur les fruits et légumes en provenance du Pays des Cèdres suite à la découverte d’importantes quantités de cette même drogue.

La production de captagon, une sorte d’amphétamine, s’est propagée au Liban, en Irak et surtout en Syrie, à la faveur de la guerre civile syrienne. Elle permettait ainsi aux belligérants et notamment Daesh, avaient indiqué les autorités américaines qui avaient réussi à saisir en 2016 près de 300 000 pilules d’une valeur de 1.4 millions de dollars, d’une part de maintenir leurs hommes dans un état second lors des combats mais également d’avoir accès à des sources de financement via son exportation vers les Pays du Golfe et de la Péninsule Arabique.

Ainsi, un émir saoudien, alors âgé de 29 ans, le prince Abdel Mohsen avait été arrêté le 26 octobre 2015 à l’aéroport international de Beyrouth. il tentait alors de quitter le Liban via un avion privé avec 1900 kilogrammes de Captagon, une drogue produite en très grande quantité en Syrie, pour une valeur estimée à 250 millions de dollars alors. Cet individu a été condamné par la cour d’appel du Mont Liban le 27 mars 2019, puis a été libéré avec interdiction de voyager le 26 avril 2020, à l’issue de sa peine. Le 21 juillet 2020, le même jour par conséquent, le procureur général de l’Appel de Beyrouth a levé l’interdiction de voyager de l’émir susmentionné. Le ressortissant saoudien a depuis quitté le Liban, le 24 juillet 2020.

Si vous avez trouvé une coquille ou une typo, veuillez nous en informer en sélectionnant le texte en question et en appuyant sur Ctrl + Entrée . Cette fonctionnalité est disponible uniquement sur un ordinateur.

Cette publication est également disponible en : English العربية Deutsch Italiano Español Հայերեն