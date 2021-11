La direction générale du pétrole a publié ce vendredi, une nouvelle grille tarifaire, indiquant une hausse du prix des carburants, la 2ème augmentation cette semaine.

Le prix du SP95 passe désormlais à 310 800 LL par bidon de 20 litres (+2300 LL), celui du SP98 à 319 600 LL (+2000 LL)

La hausse du prix du bidon de fioul est plus importante. Il augmente ainsi de 18 400 LL et s’établit à 311 000 LL. La bouteille de gaz domestique de 10 kilo coutera également plus chère aux consommateurs avec un prix affiché de 266 000 LL.

Cette information intervient alors que les sociétés importatrices devront désormais recourir au marché noir pour acheter 10% des dollars nécessaires à l’achat des carburants suite à une décision de la Banque du Liban, ce qui induisait une hausse des prix des carburants mais également une détérioration supplémentaire des taux de change avec 1 million de dollar supplémentaire de transaction par jour au marché noir au détriment de la livre libanaise.