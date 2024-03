Sud Liban: les hostilités s’accentuent et Israël s’estime être en guerre

Publicité

Dans un climat tendu qui sévit dans la région, la ville de Naqoura a été le théâtre d’un événement tragique soulignant l’intensification des hostilités. Des sources de la “National Information Agency” ont révélé que des bombardements ont coûté la vie à trois personnes et blessé plusieurs autres lors d’une pause dans cette ville paisible, habituellement éloignée des flambées de violence qui secouent la région. Les victimes, des médecins de la défense civile affiliés à l’Association des scouts du message islamique, étaient en route vers la ville de Tayraf, également touchée par des raids aériens, lorsqu’ils ont été frappés. Ce premier assaut a fait plus de six martyrs et les efforts se poursuivent pour retrouver les personnes disparues sous les décombres.

Face à cette crise, un élan de solidarité s’est manifesté devant les hôpitaux de Tyr où de nombreuses personnes se sont rassemblées pour donner leur sang, tentant d’apporter un soutien vital aux blessés transportés pour y être soignés. Cette mobilisation populaire témoigne de la résilience et de la solidarité des habitants face aux tragédies qui les frappent.

Parallèlement, sur le plan diplomatique, une rencontre de haute importance s’est tenue entre le Premier ministre libanais Najib Mikati et son homologue italien Georgia Meloni. Cette visite de Meloni, axée sur l’inspection du bataillon italien participant aux forces internationales de maintien de la paix dans le sud du Liban, a été l’occasion d’aborder les relations bilatérales entre les deux pays, mais aussi des sujets d’intérêt commun dans le contexte plus large du Moyen-Orient.

Au cœur des discussions, les deux dirigeants ont exprimé leur soutien à la résolution 2728 du Conseil de sécurité de l’ONU, qui vise à établir un cessez-le-feu à Gaza pendant le Ramadan. Ils ont souligné l’importance de mettre en œuvre cette trêve de manière durable. La question des résolutions du Conseil de sécurité concernant le Liban a également été évoquée, Mikati réaffirmant l’engagement de son pays à respecter ces résolutions, notamment la 1701, et appelant Israël à en faire de même pour mettre fin à ses attaques contre la souveraineté libanaise.

Sur le terrain politique intérieur, le Mouvement Patriotique Libre a exhorté le Hezbollah à protéger les civils libanais de la menace des bombardements israéliens. Cette déclaration intervient dans un contexte où des tensions accrues entre les États-Unis et Israël ont suscité des inquiétudes quant aux intentions israéliennes de transformer certaines zones du Liban en régions inhabitables, à l’instar de ce qui s’est passé dans la bande de Gaza.

En Israël, on s’estime déjà en guerre

Sous la direction de MG Ori Gordin, Commandant du Commandement Nord, un programme de préparation au conflit a réuni des commandants de division, de brigade et de bataillon, tant des unités obligatoires que des réserves, qui jouent un rôle crucial dans les batailles de défense le long de la frontière nord.

Au menu, un examen en profondeur des plans opérationnels et stratégiques spécifiques au cadre nordique. Orchestré par la 36ème Division, le programme comprenait des conférences spécialisées et une réflexion sur les leçons tirées des combats dans la bande de Gaza, avec des adaptations nécessaires pour relever les défis propres à l’arène nord. Au cours de cette session de formation, le chef d’état-major général, LTG Herzi Halevi, a exposé les défis stratégiques et les évaluations pour la poursuite du conflit.

Dans ses remarques, MG Ori Gordin, Commandant du Commandement Nord, a affirmé : « Nous sommes en guerre. Cela fait presque six mois que nous sommes engagés dans ce conflit, et cela ne s’arrête pas avec le Hezbollah. Cette nuit, nous avons mené des opérations contre al-Jama’a al-Islamiyya, parvenant à déjouer les plans d’un grand nombre d’opérants. Ce matin, en réponse, le Hezbollah a décidé d’agir contre Kiryat Shmona. Nous avons porté des frappes très significatives contre le Hezbollah et nous continuerons à être agressifs pour frapper et repousser considérablement le Hezbollah. Nous sommes déterminés à changer la situation sécuritaire dans le nord afin que les résidents puissent y retourner en toute sécurité et sérénité. D’un autre côté, nous frappons le Hezbollah de manière très puissante et forte, infligeant de nombreux dommages dans les zones où il opère. Si nous comprenons que nous devons agir, nous agirons également ce soir, et la préparation est là. »