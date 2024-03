Dans le contexte tendu du Moyen-Orient, les plateformes de réseaux sociaux deviennent de plus en plus le théâtre de guerres d’information visant à influencer l’opinion publique et à exacerber les divisions au sein de sociétés déjà fragilisées. Un phénomène particulièrement préoccupant a été observé récemment, avec la découverte de comptes Twitter orchestrant une campagne de désinformation destinée à semer la discorde entre les communautés chrétiennes et musulmanes du Liban. Cette campagne survient dans un contexte de tensions accrues entre le Hezbollah et Tsahal, alimentant les craintes d’une escalade régionale.

Des enquêtes approfondies ont révélé que ces comptes, caractérisés par une activité soutenue et des messages provocateurs, seraient gérés depuis Israël. Leur objectif semble être de fracturer davantage le tissu social libanais, en exploitant les fractures historiques et en attisant les flammes de l’animosité intercommunautaire. En se faisant passer pour des citoyens libanais de diverses affiliations, ces comptes publient et diffusent des contenus polarisants, allant des fausses informations à des déclarations incendiaires, visant à provoquer des réactions émotionnelles fortes et à creuser les écarts de perception entre les communautés.

Il s’agit notamment du cas d’un compte qui insiste sur un projet de division du Liban en pays exclusivement chrétien et même maronite mais qui serait animé par un journaliste israélien d’origine libanaise, Edy Cohen. Ce dernier s’était déjà distingué en menaçant le Liban d’une opération militaire de grande ampleur jusqu’à Beyrouth, la capitale.

Les analystes soulignent que derrière ces efforts se cache une tentative délibérée de déstabiliser le pays en le poussant vers un conflit interne sur un fond sectaire, qui détournerait l’attention et les ressources des fronts extérieurs, notamment le front israélo-libanais.

Si l’absence de réaction pour l’heure des autorités libanaise est à noter, cela n’est pas le cas d’une grande partie de la twittosphère libanaise dans son ensemble, et même pour celle généralement opposée au Hezbollah et qui appelle au boycott de ces comptes qui sont allés jusqu’à utiliser des images de Jésus Christ drapé d’un drapeau israélien, accusant les auteurs de ces posts d’apostasie.