Des poursuites judiciaires pour blanchiment d’argent visant la Banque Audi et son PDG Samir Hanna

Une nouvelle poursuite judiciaire pour blanchiment d’argent visant la Banque Audi et son PDG Samir Hanna a été entamée par la procureur du Mont Liban, la juge Ghada Aoun, indique l’association des déposants libanais.

Un mandat d’arrêt aurait même été délivré à l’encontre du dirigeant de la Banque Audi, indique l’association “le peuple demande des réformes”.

Cette plainte fait suite à des accusations à l’encontre de la Banque, suite aux découvertes des enquêteurs européens enquêtant dans le cadre de l’affaire Riad Salamé qui aurait indirectement bénéficié via une société appartenant à son frère, de rétrocommissions issues de la vente d’instruments financiers de la BdL via Forry Associates Ltd appartenant à son frère Raja Salamé. Plusieurs banques sont ainsi accusées d’être impliquées dans cette affaire de détournements de fonds via un schéma financier complexe.

