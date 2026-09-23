Beyrouth : arrestation après des jets de pierres mortels

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La branche des renseignements des Forces de sécurité intérieure (FSI) a arrêté le 22 septembre 2026 un homme soupçonné d’avoir lancé à plusieurs reprises des pierres contre des véhicules circulant dans le secteur de la Cité sportive et sur l’axe menant à l’aéroport de Beyrouth. L’une de ces pierres avait grièvement blessé, le 12 septembre, Mohammad Hamza, 51 ans, alors qu’il conduisait son véhicule. Il était décédé par la suite des suites de ses blessures. Le ministre de l’Intérieur, Ahmad al-Hajjar, a annoncé un renforcement de la surveillance afin d’éviter de nouveaux incidents.

Mohammad Hamza tué après avoir reçu une pierre

L’affaire avait débuté le 12 septembre 2026 dans le secteur de la Cité sportive, à Beyrouth.

Mohammad Hamza, né en 1975, circulait à bord d’une Renault Rapid lorsqu’une grosse pierre a été lancée en direction de son véhicule. Le projectile l’a atteint et grièvement blessé.

La victime est décédée par la suite des suites de ses blessures, selon les Forces de sécurité intérieure.

Ce décès a donné une dimension particulièrement grave à une pratique qui expose directement les automobilistes. Une pierre lancée sur un véhicule en mouvement peut atteindre ses occupants, briser le pare-brise ou provoquer une perte de contrôle.

Après la mort de Mohammad Hamza, les FSI ont lancé des investigations afin d’identifier l’auteur présumé des jets de pierres et de procéder à son arrestation.

Les enquêteurs ont notamment cherché à reconstituer ses déplacements avant et après les faits.

Un suspect identifié après plusieurs jours d’enquête

Selon les éléments communiqués par les FSI, l’enquête a permis de déterminer que l’auteur présumé se rendait à pied vers les endroits où il lançait des pierres.

Il arrivait depuis le secteur de Sabra, à Beyrouth. Une fois sur place, il aurait visé des véhicules en circulation avant de quitter immédiatement les lieux pour échapper aux recherches.

Les investigations et les opérations de renseignement ont d’abord permis aux policiers d’établir son signalement. Les unités compétentes ont alors renforcé leur surveillance dans les secteurs qu’il était susceptible de fréquenter.

Les enquêteurs ont finalement identifié un ressortissant libanais désigné par ses initiales, A. F., né en 1998. L’homme travaille dans la collecte de ferraille, selon les FSI.

Les forces de l’ordre affirment également qu’il s’était rasé la barbe après l’incident ayant entraîné la mort de Mohammad Hamza. Les enquêteurs considèrent ce changement d’apparence comme une tentative de modifier son signalement.

Un nouveau véhicule visé le 21 septembre

L’affaire ne s’est pas limitée au jet de pierre mortel du 12 septembre.

D’après les FSI, le suspect aurait recommencé neuf jours plus tard, alors que les recherches destinées à l’identifier étaient toujours en cours.

Le 21 septembre, il aurait lancé une pierre contre un autre véhicule circulant dans le même secteur. Cette fois, aucun décès ni blessé n’a été signalé dans le communiqué. La voiture a toutefois subi des dégâts matériels.

Ce nouvel épisode est intervenu la veille de l’arrestation du suspect.

Après avoir surveillé les itinéraires et les lieux qu’il était susceptible d’emprunter, une patrouille de la branche des renseignements l’a localisé le 22 septembre à Sabra.

Les policiers l’ont alors interpellé.

Le suspect reconnaît les jets de pierres

Lors de son interrogatoire préliminaire, l’homme a reconnu avoir lancé des pierres dans le secteur de la Cité sportive, selon le communiqué des FSI.

Il a également fourni une explication concernant son comportement. Il a affirmé aux enquêteurs qu’il agissait lorsqu’il ressentait de la douleur et de la tension, et qu’il éprouvait ensuite un sentiment de soulagement.

Le suspect a par ailleurs soutenu qu’il n’avait pas l’intention de tuer.

Ces déclarations constituent à ce stade la version donnée par l’intéressé pendant l’enquête préliminaire. Elles ne permettent pas, à elles seules, de déterminer les qualifications pénales qui seront finalement retenues.

L’enquête se poursuit sous la supervision de la justice compétente. Il lui appartiendra notamment d’établir précisément les circonstances des différents incidents et les responsabilités pénales éventuelles.

Jets de pierres : surveillance renforcée sur la route de l’aéroport

Le ministère de l’Intérieur et des Municipalités a également réagi à l’arrestation.

Le ministre Ahmad al-Hajjar a confirmé que la branche des renseignements avait interpellé la personne soupçonnée de lancer des pierres contre des véhicules sur l’axe de l’aéroport international Rafic-Hariri de Beyrouth.

Selon le ministère, le suspect a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Les investigations restent cependant en cours sous le contrôle de la justice afin d’en déterminer toutes les circonstances et les motivations.

Ahmad al-Hajjar a surtout annoncé des mesures destinées à empêcher la répétition de tels actes.

Les Forces de sécurité intérieure doivent renforcer leur surveillance et leur suivi dans les environs de la route de l’aéroport. L’objectif annoncé est de protéger les automobilistes et les personnes qui empruntent cet axe.

Cette surveillance revêt une importance particulière compte tenu de la circulation sur la route reliant Beyrouth à son aéroport international.

Dix jours entre le drame et l’arrestation

La chronologie communiquée par les autorités permet de retracer trois étapes principales.

Le 12 septembre, Mohammad Hamza est atteint par une grosse pierre alors qu’il traverse le secteur de la Cité sportive à bord de son véhicule. Il succombe ensuite à ses blessures.

Les investigations conduisent les FSI à rechercher un homme venant à pied de Sabra et quittant rapidement les lieux après avoir visé des voitures.

Le 21 septembre, alors qu’il n’a pas encore été arrêté, le suspect aurait lancé une nouvelle pierre contre un véhicule. Seuls des dégâts matériels sont cette fois rapportés.

Le lendemain, 22 septembre, une patrouille de la branche des renseignements l’interpelle à Sabra après une opération de surveillance.

Le 23 septembre, le ministère de l’Intérieur annonce publiquement son arrestation et indique que les mesures de sécurité seront renforcées autour de la route de l’aéroport.

L’enquête judiciaire doit désormais préciser l’ensemble des faits attribués au suspect, notamment les circonstances exactes du jet de pierre qui a coûté la vie à Mohammad Hamza et celles du nouvel incident signalé le 21 septembre.

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Méta-description : Un homme a été arrêté à Beyrouth pour des jets de pierres sur des voitures, dont l’un a entraîné la mort de Mohammad Hamza le 12 septembre.

Extrait : Les Forces de sécurité intérieure ont arrêté le 22 septembre 2026 un homme soupçonné d’avoir lancé à plusieurs reprises des pierres contre des véhicules à Beyrouth. Le 12 septembre, une grosse pierre avait atteint Mohammad Hamza alors qu’il circulait à bord de son véhicule dans le secteur de la Cité sportive. Il était décédé par la suite des suites de ses blessures. Le suspect a reconnu les jets de pierres lors de son interrogatoire préliminaire, selon les FSI.

Cinq titres alternatifs :

Beyrouth : arrêté après un jet de pierre mortel Route de l’aéroport : le lanceur de pierres arrêté Jets de pierres à Beyrouth : un suspect interpellé Mort de Mohammad Hamza : un homme arrêté à Sabra Beyrouth : les FSI arrêtent un lanceur de pierres

Références et liens

Direction générale des Forces de sécurité intérieure, communiqué de la branche des relations publiques, 23 septembre 2026.

Ministère libanais de l’Intérieur et des Municipalités, déclaration du ministre Ahmad al-Hajjar, 23 septembre 2026.

Agence nationale d’information, déclaration du ministère de l’Intérieur, 23 septembre 2026.

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