L’ancien premier ministre Najib Mikati est désormais grand favori des consultations parlementaires obligatoires qui débuteront demain au Palais Présidentiel de Baabda, cela en dépit de l’opposition des partis chrétiens qui soit choisiront de soutenir Nawaf Salam, ancien représentant du Liban auprès de l’ONU comme le Courant Patriotique Libre, soit s’abstiendront comme cela est le cas des Forces Libanaises.

Najib Mikati a de son côté évoqué sa candidature avec ses 3 prédécesseurs Tamam Salam, Fouad Saniora ou encore Saad Hariri, lors d’une réunion qui s’est tenue en fin d’après-midi à la maison du Centre, domicile de Saad Hariri. Pour rappel, ce dernier avait également été nommé premier ministre désigné le 22 octobre 2020 avant de jeter l’éponge 9 mois après en raison de différends importants avec le Président de la République concernant l’attribution de certains ministères et la nomination des ministres chrétiens au sein du prochain cabinet.

Mais une crise politique toujours irrésolue

Ces derniers accusaient la présidence de la république de violer la constitution libanaise, estimant qu’il revenait au premier ministre seul de choisir ses ministres. Faux, rétorquait le Palais de Baabda, mettant en avance certains articles constitutionnels stipulant que le premier ministre forme le gouvernement avec le président de la république.

Les anciens premiers ministres ont ainsi annoncé leur soutien à Najib Mikati pour former un cabinet qui devrait être conforme à l’initiative française et à celle du Président de la Chambre des députés, donc imposant un tiers à la communauté sunnite, un tiers à la communauté chiite et un tiers à la communauté chrétienne, ce qui est contraire au pacte national, stipulant une répartition moitié moitié entre communauté chrétienne et musulmane, avait déjà considéré le Chef de l’Etat, le général Michel Aoun.

Le président de la république s’est cependant indiqué être prêt à coopérer avec Najib Mikati dans le cadre d’une interview dans les colonnes du quotidien al Joumhouria, soulignant que ce dernier “est bon pour réduire les différence et du type de personne coopérative qui prend et qui donne”. Avec un dialogue honnête, nous pourrions aboutir à régler le plus gros problème, sans violer la constitution et les normes, estime le Président Aoun.

Un pays sans gouvernement alors que la crise économique le touche de plein fouet

Le Liban est sans gouvernement depuis la démission, le 10 août dernier, du premier ministre sortant Hassan Diab, 6 jours après l’explosion du Port de Beyrouth, sur fond d’une course pour la dissolution, soit du parlement, soit du gouvernement. Au final, le président de la chambre Nabih Berri aura raison du premier ministre Hassan Diab.



La formation d’un nouveau gouvernement est considérée comme une des conditions préalable à la relance des négociations avec le Fonds Monétaire International afin d’obtenir un déblocage de l’aide financière de la communauté internationale face à la crise économique que traverse le Liban.



Suite à l’échec de Moustafa Adib à former un cabinet, l’ancien premier ministre Saad Hariri, qui avait pourtant démissionné suite à d’importantes manifestations en octobre 2019, s’est vu être chargé de former un nouveau gouvernement le 22 octobre 2020.



Pour tenter de débloquer la situation, l’ancien premier ministre a promis au mouvement Amal d’attribuer le portefeuille du ministère des finances à un membre de la communauté chiite. Il avait également réitéré que le Liban pouvait se passer d’un état de défaut de paiement, déniant ainsi la gravité de la crise économique cependant vécue par la population, avec 55% de celle-ci vivant désormais sous le seuil de pauvreté alors que la récession économique a atteint 29% selon certains rapports pour l’année 2020.



Cependant, les propositions de Saad Hariri d’un cabinet de 18 membres se heurtent à la présidence de la République, qui souligne que si les communautés chiites et sunnites choisissent leurs représentants, les représentants chrétiens au sein du nouveau cabinet seraient également choisis par le premier ministre désigné. Le Général Aoun estime de fait que les propositions actuelles du premier ministre contreviennent à la fois à la constitution libanaise et au pacte national.

Ce dernier accuse de son côté le chef de l’état de souhaiter obtenir un tiers de blocage au sein de son nouveau cabinet, ce que réfute la présidence de la république.

Le 9 juillet 2021, c’est au tour de Saad Hariri d’annoncer le retrait de sa candidature 9 mois après sa nomination sur un constat d’échec des négociations avec le général Michel Aoun.

