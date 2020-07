Le Premier Ministre Hassan Diab a déclaré ce mardi que le gouvernement n’est pas de mettre le secteur bancaire – banques privées et Banque du Liban – à genou et que les déposants ne payeront pas le prix de la crise économique.

Hassan Diab s’exprimait durant le conseil des ministres, indiquant que le plan de sauvetage présenté par son gouvernement et estimant les pertes du secteur financier à 241 000 milliards de livres libanaises était exact et qu’il s’agissait désormais de distribuer les pertes en coordination avec la Banque du Liban, le secteur bancaire et le Ministère des Finances.

Il a aussi écarté “toute vente de la souveraineté nationale” la décrivant comme sacrée, répondant ainsi aux projets israéliens de lancer l’exploration des ressources en hydrocarbures du bloc 9 qui appartient au Liban.