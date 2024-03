Dans le cadre d’une situation de plus en plus tendue au Sud du Liban, les efforts diplomatiques internationaux s’intensifient pour éviter un conflit ouvert. Le Premier ministre par intérim du Liban, Najib Mikati, a récemment rencontré à Beyrouth les ambassadeurs d’un groupe de cinq nations, composé de l’Égypte, des États-Unis, de la France, de l’Arabie Saoudite et du Qatar. Cette rencontre de haut niveau visait à discuter de l’impasse présidentielle libanaise, une situation qui aggrave l’instabilité dans la région.

Un Front Uni pour la Stabilité Libanaise

L’ambassadeur égyptien Alaa Moussa, à l’issue de la réunion, a souligné l’unité et la volonté des ambassadeurs du Quintet d’aider le Liban à résoudre sa crise présidentielle. Cependant, il a clairement indiqué que la nomination du président devait émerger de l’intérieur du Liban lui-même, rejetant toute imposition extérieure de candidats. Cette déclaration réaffirme l’engagement international à respecter la souveraineté et l’autodétermination libanaises, tout en offrant un soutien crucial pour naviguer dans cette période difficile.

Séparation des Crises : Présidentielle et Conflit

Dans un contexte où les affrontements transfrontaliers entre le Liban et Israël s’intensifient, la nécessité de séparer l’élection présidentielle de la guerre en cours à Gaza devient impérative. Cette distinction vise à empêcher que la crise politique interne du Liban ne soit exacerbée par des facteurs externes, permettant ainsi une concentration sur la résolution de l’impasse présidentielle sans interférences.

Un Liban sans Président

Le Liban se trouve sans président depuis la fin du mandat de Michel Aoun en octobre de l’année dernière, une vacance du pouvoir qui met en lumière les divisions profondes au sein de la classe politique libanaise. Ni le Hezbollah ni ses opposants n’ont réussi à obtenir la majorité nécessaire pour élire un nouveau président, plongeant le pays dans une incertitude prolongée. Cette paralysie politique intervient dans un moment où le Liban est déjà confronté à une crise économique et financière dévastatrice.

Appels Internationaux pour une Résolution

La communauté internationale, y compris le groupe des cinq nations, exhorte depuis longtemps les leaders libanais à mettre fin aux mois de luttes politiques internes et à atténuer l’effondrement financier. Ces appels résonnent avec une urgence accrue alors que le Hezbollah et l’armée israélienne continuent d’échanger des tirs presque quotidiens depuis le début du conflit à Gaza le 8 octobre, alimentant les craintes d’une guerre totale.