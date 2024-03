Israël surtout en proie au doute en cas de conflit avec le Liban

Publicité

Le Liban, déjà en proie à une crise économique dévastatrice, se retrouve au cœur des préoccupations régionales avec la trêve du Ramadan compromise. L’incapacité à séparer clairement les fronts du Liban et de Gaza, malgré les efforts diplomatiques, souligne une réalité complexe où la politique et la diplomatie peinent à trouver un terrain d’entente.

Le Hezbollah en Position de Réponse

Face à l’agression, le Hezbollah a clairement exprimé sa détermination à répondre à toute expansion des hostilités. Les opérations spécifiques menées dans le Golan témoignent de la capacité de l’organisation à frapper des cibles stratégiques, mettant en évidence les défis sécuritaires auxquels Israël doit faire face.

Ainsi, le tir de missiles antichars au lieu de barrages de Katioucha comme cela avait été le cas lors des précédents conflits a démontré l’inefficacité des systèmes de défenses israéliens. Ces derniers pourraient aussi être rapidement dépassés en cas de conflit par l’utilisation massive de roquettes alors que les missiles intercepteurs existeraient en stock limité selon les médias israéliens.

Israël: Entre Confusion et Préparation

Publicité

La divergence entre les approches du président américain Joe Biden et du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu révèle une confusion stratégique. Israël explore des alternatives, comme le recours à un port à Chypre, celui de Larnaca, en préparation d’une éventuelle confrontation avec le Hezbollah, signe des tensions croissantes et de la préparation à une escalade.

Le port chypriote pourrait ainsi remplacer Haïfa comme terminal, celui-ci pouvant faire largement endommagé en cas de conflit. Tel Aviv pourrait également subir de nombreuses coupures d’électricité et les infrastructures israéliennes pourraient également souffrir.

Côté israélien toujours, certaines sources militaires font part d’un manque d’hommes disponibles en cas de conflit. Plusieurs unités dont les brigades Golani seraient exténuées par les combats qui ont eu lieu à Gaza. Le chef de l’opposition Yair Lapid indique que l’armée israélienne souffrait d’un manque chronique d’hommes et que l’enrôlement des juifs orthodoxes serait nécessaire en cas de conflit armé.

La Dynamique Régionale et Internationale

La reconnaissance par des sources politiques de l’interdépendance des fronts du sud du Liban et de Gaza, un fait refusé par les israéliens, montre la complexité des enjeux régionaux. La situation au Moyen-Orient est influencée par des manœuvres internationales, notamment la participation de puissances étrangères comme les États-Unis, qui tentent de naviguer dans cette période tumultueuse avec leurs propres agendas politiques.

La Réponse de la Communauté Internationale

La guerre d’usure sur les fronts du Liban et de Gaza pourrait s’étendre, influencée par les échéances politiques internationales. L’opinion publique mondiale, notamment aux États-Unis, montre des signes de rejet de la poursuite de l’aide militaire à Israël sans une solution pacifique à la crise actuelle. Par ailleurs, la solution à 2 états, un état israélien et un état palestinien est désormais à nouveau sur le devant de la scène avec les déclarations du premier ministre espagnol qui indique que son pays pourrait rapidement reconnaitre l’état palestinien, celles du président français Emmanuel Macron ou encore du ministre des affaires étrangères britannique indiquant que la reconnaissance de cet état n’est également plus un tabou pour eux.

Vers un Nouveau Moyen-Orient?

Les événements actuels pourraient préfigurer la “naissance” d’un nouveau Moyen-Orient, où les équilibres de pouvoir sont redéfinis par les actions sur le terrain et les alliances stratégiques avec la création par certains pays d’un état palestinien dont les frontière seront toujours à indéfini, remettant ainsi en cause les accords d’Abraham qui l’écartait. Cela constitue une victoire politique indéniable pour le Hamas et pour ses alliées, même si sur le plan humain, le bilan est élevé à Gaza. La région, déjà complexe, se trouve à un point de bascule qui pourrait soit mener à une escalade soit ouvrir la voie à de nouvelles opportunités de paix.