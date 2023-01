La Banque du Liban a publié ce vendredi en fin d’après-midi une nouvelle série de circulaires imposant une décôte de 35% de la valeur des dollars déposés avant 2019, amendant la circulaire 158.

Côté marché parallèle, la publication de ces circulaires, attendue, a amené à une amélioration des taux de change en faveur de la livre libanaise qui repasse ainsi sous le seuil symbolique des 50 000 LL/USD qu’elle avait franchi plus tôt dans la semaine.

Selon le communiqué de la BdL

La Banque du Liban a publié une circulaire intermédiaire n° 656 aux banques et institutions financières, relative à la modification de la décision de base n° 7776 du 21/2/2001 (opérations de crédit, d’emploi, de contribution et de participation), jointe à la circulaire de base N° 81. La deuxième circulaire publiée par la Banque du Liban une circulaire intermédiaire portant le n° 657 aux banques, relative à la modification de la décision de base n° 13221 du 21/04/2020 (procédures exceptionnelles concernant les retraits d’espèces des comptes en devises étrangères); jointe à la circulaire de base n° 151. La troisième circulaire publiée par la Banque du Liban une circulaire intermédiaire portant n° 658 aux banques, relative à la modification de la décision de base n° 13335 du 08/06/2021 (mesures exceptionnelles pour la paiement des dépôts en devises étrangères), jointe à la circulaire de base n° 158.

Cette information intervient sur base de décisions du conseil suprême de la Banque du Liban prises ce lundi, alors que la livre libanaise connaissait à nouveau un coup de barre au dollar avec un plus-bas historique de 51 000 LL/USD en début d’après-midi

Ainsi, selon la circulaire, les déposants qui désirent disposer de 800 USD pourront disposer de 400 USD en cash et de 6 millions de livres libanaises jusqu’à un plafond de 1 600 USD par mois, moitié en cash et moitié via carte de crédit à parité égale, soit un total de 520 USD au taux de change des marchés parallèle à l’heure où sont écrites ces lignes, une somme basée sur un taux de change de 15 000 LL/USD. Ils subissent ainsi une perte de 280 USD USD par retrait de 800 USD à quoi s’ajoutent les autres frais bancaires et taxes liées à la transaction.

Sur “la partie libanaise” de ces transactions, la décôte atteint même 70% en terme de valeur.

Par ailleurs, les personnes non résidantes au Liban ou encore les compagnies offshore devront exclusivement régler leurs prêts en dollar frais, précise l’une des circulaires.