Une dépêche de l’Agence Nationale d’Information indique que la composante maritime de la défense civile aurait retrouvée la dépouille d’un enfant au large de la localité de Batroun.

Pour l’heure, l’identité de cet enfant n’a pas encore été découverte. Son corps a été transporté à l’Hôpital Gouvernemental de Tripoli au Nord du Liban où devraient être menées les opérations nécessaires à son identification.

Cette information intervient alors que les autorités chypriotes craignent l’afflux massif de boat-peoples en partance du Liban. Il ya 2 semaines déjà, 4 navires de fortune avec à leurs bords essentiellement des réfugiés syriens et quelques ressortissants libanais ont ainsi atteint les côtes de l’île fuyant la crise économique que traverse le pays des cèdres.

