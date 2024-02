La situation économique au Liban, telle qu’analysée à partir des données de l’Indice des Prix à la Consommation (IPC) fournies par l’Administration Centrale de la Statistique (CAS), révèle une inflation persistante et élevée, marquant un taux annuel de 177,25% en janvier 2024 et 2.87% pour le seul mois de janvier.

En détail, l’analyse des différentes catégories de dépenses montre des augmentations annuelles considérables en janvier 2024. Le coût du logement et des services publics, qui comprend l’eau, l’électricité, le gaz et autres combustibles et représente 28,4% de l’IPC, a connu une hausse de 208,54%. Les coûts de location “occupés par le propriétaire” ont augmenté de 364,99% en glissement annuel, et les prix de l’eau, de l’électricité, du gaz et autres combustibles ont suivi avec une hausse significative de 87,97%.

Concernant les prix de la nourriture et des boissons non alcoolisées, constituant 20% de l’IPC, ils ont grimpé de 180,96% sur une base annuelle. De même, les prix moyens dans les secteurs des transports (13,1% de l’IPC) et de la santé (7,7% de l’IPC) ont enregistré des augmentations annuelles de 103,65% et 146,54%, respectivement. Les coûts des restaurants et hôtels, qui représentent 2,8% de l’IPC, ont connu une hausse annuelle de 154,11%.

En parallèle, les dépenses pour les vêtements et chaussures (5,2% de l’IPC) ont bondi de 133,79%, tandis que les prix dans le secteur des communications (4,5% de l’IPC) ont augmenté de 115,92%. Les prix des meubles et équipements ménagers (3,8% de l’IPC), des boissons alcoolisées et du tabac (1,4% de l’IPC), ainsi que des loisirs, amusements et culture (2,4% de l’IPC) ont respectivement augmenté de 122,78%, 195,37% et 126,59%.

Il est important de noter que l’inflation mensuelle entre décembre 2023 et janvier 2024 s’est établie à 2,87%, soulignant la persistance de l’inflation même sur une courte période en dépit de la dollarisation des prix.

L’analyse de l’inflation au Liban entre décembre 2023 et janvier 2024, ainsi que son évolution depuis 2019, révèle des tendances économiques significatives qui méritent une attention particulière. Cette période a été marquée par des changements importants dans les indices de prix à la consommation, affectant diverses divisions de dépenses. L’examen des données montre non seulement les fluctuations mensuelles entre décembre 2023 et janvier 2024 mais aussi une vue d’ensemble de l’inflation sur une période plus étendue, depuis 2019. Cette analyse approfondie cherche à comprendre les dynamiques sous-jacentes de ces changements et leurs implications pour l’économie libanaise et la population.

Contexte Économique

Le Liban a été confronté à des défis économiques sans précédent ces dernières années, exacerbés par des crises politiques, financières et sociales. Depuis 2019, le pays a été témoin d’une dépréciation rapide de sa monnaie, d’une inflation galopante et d’une croissance économique stagnante. Ces facteurs ont contribué à une érosion significative du pouvoir d’achat et à une augmentation de la pauvreté parmi la population libanaise.

Face à l’inflation, nombreux sont les commerçants qui ont dollarisé les prix afin de protéger leurs marges bénéficiaires, cela dans un contexte de restrictions d’accès aux devises étrangères imposées par le contrôle informel des capitaux par les banques locales. Cela a encore renforcé l’inflation ainsi que les inégalités sociales.

Analyse de l’Inflation entre Décembre 2023 et Janvier 2024

Entre décembre 2023 et janvier 2024, l’inflation a continué sur sa trajectoire ascendante, avec des augmentations notables dans plusieurs divisions de dépenses. Par exemple, la division “Food and non-alcoholic beverages” a connu une augmentation de 1.65%, tandis que “Clothing and footwear” a vu une légère baisse de 0.15%. Cela indique une volatilité dans les coûts des biens et services, reflétant les ajustements du marché et les répercussions des politiques économiques et des conditions mondiales.

L’augmentation la plus remarquable a été observée dans la division “Miscellaneous goods & services”, avec un taux de changement de 20.34%. Cela peut être attribué à une variété de facteurs, y compris les coûts croissants de santé et d’éducation, ainsi que les prix des biens de consommation divers. Les divisions liées au logement, telles que “Actual rent” et “New rent”, ont également enregistré des hausses significatives, mettant en évidence l’impact de l’inflation sur le coût de la vie.

Tendance Générale de l’Inflation Depuis 2019

Depuis 2019, l’analyse des données révèle une augmentation dramatique de l’indice des prix à la consommation, soulignant une inflation rampante qui a affecté toutes les facettes de l’économie. L’indice moyen des prix a considérablement augmenté, passant de 117.61 en 2019 à 9621.17 en 2024. Cette tendance indique une détérioration de la stabilité économique, avec des répercussions profondes sur les ménages et les entreprises.

La période entre 2021 et 2022 a été particulièrement critique, marquée par une hausse abrupte de l’indice des prix. Cette escalade peut être attribuée à plusieurs facteurs, notamment la dévaluation de la monnaie, l’instabilité politique et les chocs externes tels que la pandémie de COVID-19 et ses effets sur l’économie mondiale. L’inflation a continué à s’accélérer en 2023, reflétant les défis persistants auxquels le pays est confronté en termes de réformes économiques et de stabilité financière.