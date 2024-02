La genèse du Hamas : comment Israël a utilisé ce groupe pour affaiblir l’OLP et opprimer les Palestiniens

L’émergence du Hamas : un outil d’affaiblissement de l’OLP par Israël

Le Hamas, acronyme de Harakat al-Muqawama al-Islamiyya (Mouvement de résistance islamique), est un groupe politique et militaire palestinien qui a émergé dans les années 1980. Son apparition est souvent considérée comme une réponse à l’oppression subie par les Palestiniens sous l’occupation israélienne. Cependant, il est important de comprendre que le Hamas a également été utilisé par Israël comme un outil pour affaiblir l’Organisation de libération de la Palestine (OLP) et son dirigeant Yasser Arafat.

Les origines du Hamas : une réponse à l’oppression des Palestiniens

Le Hamas trouve ses origines dans les Frères musulmans, une organisation islamiste fondée en Égypte en 1928. Dans les années 1960 et 1970, les Frères musulmans se sont implantés en Palestine et ont commencé à développer des réseaux sociaux, éducatifs et caritatifs. Cependant, c’est dans les années 1980, lors de la première Intifada, que le Hamas a véritablement émergé en tant que force politique et militaire.

Israël a vu dans le Hamas une opportunité de diviser les Palestiniens et d’affaiblir l’OLP, qui était alors considérée comme le principal représentant du peuple palestinien. En soutenant indirectement le Hamas, Israël espérait créer une rivalité entre les deux groupes et affaiblir ainsi la lutte palestinienne pour l’indépendance.

En 1984, Ahmed Yassine s’engage activement au sein de la branche palestinienne des Frères musulmans, une organisation islamique sunnite transnationale. Suite à ses agissements et à sa participation active dans la contrebande d’armes, il est arrêté par les autorités.



L’année suivante, en 1985, il est libéré lors de l’événement connu sous le nom d’accord Jibril. Cet accord a permis un échange massif de prisonniers : plus d’un millier de détenus arabes palestiniens ont été échangés contre trois Israéliens qui avaient été capturés pendant la guerre du Liban. Cet événement a marqué une étape significative dans le conflit israélo-palestinien.



En 1987, Yassine fonde le mouvement Al-Moujamma al-Islami (Le Centre Islamique) en collaboration avec Abdel Aziz al-Rantissi. Ce mouvement a été créé auprès des autorités israéliennes, qui à l’époque contrôlaient la bande de Gaza. Al-Moujamma al-Islami a permis à Ahmed Yassine et Abdel Aziz al-Rantissi de prendre le contrôle de la bande de Gaza et de renforcer leur influence sur la population locale.



Tout cela a servi de base institutionnelle à la création du Hamas, une organisation palestinienne islamiste sunnite. Le Hamas est aujourd’hui une force politique majeure en Palestine, et c’est en grande partie grâce à l’action d’Ahmed Yassine et d’Abdel Aziz al-Rantissi.

La première intifada, un soulèvement majeur contre l’occupation israélienne, a été un moment crucial dans l’histoire de la Palestine. C’est dans ce contexte que Yassine a fondé le Hamas, dans le but de lutter pour l’indépendance et la liberté de la Palestine.



Le terme “aile para-militaire” indique que le Hamas était conçu comme une organisation armée, bien qu’elle opère également sur les plans politique et social. L’association du Hamas avec les Frères musulmans, un groupe islamiste influent basé en Égypte, met en évidence les racines idéologiques de l’organisation et sa vision d’un État islamique en Palestine.

En 1997, un événement majeur s’est produit concernant Yassine. Il a été libéré de prison dans le cadre d’un échange de prisonniers. Cet échange impliquait deux membres du Mossad, le service de renseignement israélien, qui étaient détenus en Jordanie. Ces deux agents du Mossad avaient été arrêtés suite à l’échec d’une opération secrète à Amman. Leur mission était d’assassiner Khaled Mechaal, un autre dirigeant de haut rang du Hamas.

Les tactiques d’Israël pour affaiblir l’OLP : le soutien indirect au Hamas

Israël a employé plusieurs tactiques pour apporter un soutien indirect au Hamas. La première stratégie qu’ils ont utilisée était de permettre aux membres du Hamas de circuler librement en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Cette liberté de mouvement a permis aux membres du Hamas de recruter de nouveaux adhérents et de renforcer leur influence dans ces régions.



En plus de cela, Israël a également choisi d’ignorer certaines des activités du Hamas. Cela inclut le financement du groupe, qui est crucial pour ses opérations. Il est important de noter que le financement est souvent utilisé pour l’achat d’armes et autres ressources nécessaires à la poursuite des objectifs du Hamas.



En outre, Israël a également fermé les yeux sur l’armement du Hamas. Cela signifie qu’ils n’ont pas pris de mesures pour empêcher le groupe d’acquérir des armes, ce qui a potentiellement renforcé la capacité du Hamas à mener des attaques et d’autres activités militantes.



En somme, Israël a utilisé une série de tactiques pour soutenir indirectement le Hamas. Que ce soit en permettant la libre circulation de ses membres, en ignorant le financement du groupe ou en fermant les yeux sur son armement, Israël a contribué à renforcer le Hamas dans la région. Cependant, il est important de noter que ces tactiques peuvent avoir des conséquences imprévues et potentiellement néfastes à long terme.

“Le Chemin du Hamas vers la Politique et la Prise de Pouvoir à Gaza”

En 2005, la bande de Gaza est passée sous contrôle palestinien. Cependant, ce retrait a été accompagné de tensions et de conflits qui perdurent encore aujourd’hui.



Ariel Sharon, alors Premier ministre d’Israël, a pris la décision controversée de retirer unilatéralement toutes les forces et tous les civils israéliens de la bande de Gaza. Cette décision a été prise dans le but de réduire les tensions avec les Palestiniens et de progresser vers une solution pacifique au conflit israélo-palestinien.



Le retrait a commencé en août 2005 et s’est terminé en septembre de la même année. Les forces israéliennes ont démantelé 21 colonies juives et ont évacué plus de 8 000 résidents israéliens de la bande de Gaza.



Cependant, le retrait n’a pas apporté la paix escomptée. Au lieu de cela, il a conduit à une escalade des violences, avec le groupe militant Hamas prenant le contrôle de la bande de Gaza en 2007.

Le tournant politique du Hamas est survenu en 2006, lorsque le groupe a décidé de participer aux élections législatives palestiniennes. Contre toute attente, le Hamas a remporté une majorité écrasante, battant le Fatah, le parti politique dominant en Palestine depuis des décennies. Cette victoire a marqué le début d’une période de gouvernance du Hamas à Gaza.



Cependant, la prise de pouvoir du Hamas n’a pas été sans conflits. En 2007, des tensions ont éclaté entre le Hamas et le Fatah, conduisant à des violences et à une division politique. Finalement, le Hamas a pris le contrôle de la bande de Gaza, tandis que le Fatah a maintenu le contrôle de la Cisjordanie.



Depuis lors, le Hamas a maintenu son contrôle sur Gaza, malgré les nombreux défis, y compris les conflits avec Israël, les blocus économiques et les divisions internes. Bien que le groupe ait été critiqué pour sa gestion de Gaza et pour son recours à la violence, il conserve un soutien significatif parmi les Palestiniens.

L’oppression continue des Palestiniens : le rôle du Hamas dans la stratégie israélienne

Le Hamas a été utilisé par Israël comme un outil pour justifier sa politique d’oppression continue envers les Palestiniens. En dépeignant le Hamas comme une organisation terroriste, Israël a réussi à justifier ses actions controversées, notamment la construction de colonies illégales en Cisjordanie. Ces colonies, qui sont considérées comme illégales par la communauté internationale, ont non seulement mené à l’éviction des Palestiniens de leurs maisons, mais ont également servi à étendre l’occupation d’Israël sur les terres palestiniennes.



De plus, en utilisant le Hamas comme prétexte, Israël a pu imposer des restrictions de mouvement sévères aux Palestiniens. Ces restrictions ont entravé la liberté de mouvement des Palestiniens, limitant leur accès à l’éducation, à l’emploi, aux soins de santé et à d’autres services essentiels. Les Palestiniens sont souvent contraints de passer par des points de contrôle militaires israéliens, où ils sont soumis à des retards et à des traitements inhumains.



En outre, Israël a utilisé le Hamas pour justifier ses attaques militaires contre la bande de Gaza. Ces attaques ont causé d’immenses souffrances à la population civile de Gaza, entraînant la mort et la blessure de milliers de Palestiniens, la destruction de maisons et d’infrastructures, et laissant des milliers de personnes déplacées.



Cette stratégie de diabolisation du Hamas a permis à Israël de maintenir son occupation de la Palestine et de continuer à opprimer les Palestiniens. Elle a contribué à créer une image négative du Hamas et des Palestiniens en général, ce qui a facilité la justification de ces politiques oppressives aux yeux du monde. Mais, il est important de souligner que cette stratégie ne fait que perpétuer le cycle de violence et d’injustice, et ne contribue en rien à la réalisation d’une paix durable et juste dans la région.

Une violence israélienne contre les palestiniens et l’absence de perspective de Paix israélo-palestinienne qui a renforcé le Hamas

En parallèle à cette violence, l’absence d’une perspective de paix entre Israël et la Palestine a exacerbé le désespoir et le sentiment d’injustice parmi les Palestiniens. Les efforts de négociation ont souvent échoué, et bon nombre de Palestiniens estiment que leurs droits et leurs revendications sont ignorés ou rejetés par la communauté internationale.



Dans ce contexte, le Hamas, l’organisation politique et militaire qui contrôle la bande de Gaza, a gagné en popularité et en force. Il se présente comme le défenseur des droits des Palestiniens et s’oppose fermement à Israël. De nombreux Palestiniens voient dans le Hamas un moyen de résister à l’occupation israélienne et de lutter pour leur indépendance et leur liberté.



En résumé, la violence israélienne contre les Palestiniens et l’absence de perspective de paix israélo-palestinienne ont contribué à renforcer le Hamas. Il est donc crucial de trouver une solution juste et durable à ce conflit, afin de garantir la sécurité et les droits de tous les peuples impliqués.

Le financement du Hamas par le Qatar via les banques israéliennes

Une autre dimension de la genèse du Hamas est le financement du groupe par le Qatar, un pays du Golfe persique. Le Qatar a utilisé les banques israéliennes pour transférer des fonds au Hamas, ce qui a permis au groupe de financer ses activités politiques et militaires. Ce financement a été critiqué aujourd’hui par Israël alors que cet état avait donné son feu vert.

Une absence de perspective renforcée par le plan de normalisation des relations israélo-arabes présenté par Donald Trump

L’absence de perspective, qui est amplifiée par le plan de normalisation des relations entre Israël et les pays arabes, présenté par l’ancien président américain Donald Trump, représente un défi majeur pour les Palestiniens. Ce plan, souvent appelé l’accord du siècle, a été dévoilé en janvier 2020 et a été largement critiqué par de nombreux observateurs internationaux, ainsi que par les Palestiniens eux-mêmes, qui le considèrent comme étant fortement biaisé en faveur d’Israël.



Le plan de Trump a été élaboré sans consultation substantielle avec les Palestiniens, ce qui a conduit à une absence de perspective pour une résolution équitable du conflit israélo-palestinien. Au lieu de cela, le plan propose une solution qui maintient largement le statu quo, avec Israël conservant le contrôle sur Jérusalem et une grande partie de la Cisjordanie et le non-retour des réfugiés palestiniens.



En outre, le plan de Trump pour la normalisation des relations israélo-arabes a été renforcé par des accords bilatéraux entre Israël et plusieurs pays arabes, notamment les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Soudan et le Maroc. Ces accords, connus sous le nom d’accords d’Abraham, ont été critiqués pour avoir ignoré les droits des Palestiniens et pour avoir renforcé l’isolement de la Palestine sur la scène internationale.



En somme, l’absence de perspective pour une résolution juste et équitable du conflit israélo-palestinien a été renforcée par le plan de normalisation des relations israélo-arabes présenté par Donald Trump. Ce plan et les accords qui en ont découlé ont non seulement ignoré les droits et les aspirations des Palestiniens, mais ont aussi renforcé leur isolement et leur marginalisation jusqu’à ne laisser aucune perspective si ce n’est le recours à la violence.

Les conséquences de l’utilisation du Hamas par Israël : une détérioration de la situation en Palestine jusqu’aux événements du 7 octobre

L’utilisation du Hamas par Israël a eu de graves conséquences pour les Palestiniens. La rivalité entre le Hamas et l’OLP a affaibli la lutte palestinienne pour l’indépendance et a créé une division au sein de la société palestinienne y compris territoriales entre la Cisjordanie et la Bande de Gaza. De plus, les attaques israéliennes contre le Hamas ont souvent entraîné des pertes civiles importantes, exacerbant les tensions et la violence dans la région.